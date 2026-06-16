Frame hinged Blik Lampo D23mm 40cm

Blik Lampo frame in polyamide met automatisch haaksysteem, met Jack Lampo voor ø 23 mm stelen.

Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken als voorgeweekt, op aanvraag geweekt met inweekstation of met handgrepen met tank. Ideaal voor omgevingen met een hoog besmettingsrisico.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren
Textiel fixatie Tassen
Werkbreedte (cm) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,5
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (l x b) (mm) 405 x 110
Afmetingen, verpakt (mm) 405 x 110 x 230

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Toebehoren