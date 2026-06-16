Frame hinged Blik Lampo D23mm 40cm
Blik Lampo frame in polyamide met automatisch haaksysteem, met Jack Lampo voor ø 23 mm stelen.
Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken als voorgeweekt, op aanvraag geweekt met inweekstation of met handgrepen met tank. Ideaal voor omgevingen met een hoog besmettingsrisico.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype
|Harde vloeren
|Textiel fixatie
|Tassen
|Werkbreedte (cm)
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b) (mm)
|405 x 110
|Afmetingen, verpakt (mm)
|405 x 110 x 230
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen