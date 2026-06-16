Premium Support de frange Flex MultiLink 40 cm
Premium Support de frange Flex MultiLink 40 cm en polyamide, avec MultiLink pour manches ø 23 mm.
Système à plat avec flex system, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs
|Fixation des textiles
|Uni System
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,5
|Poids d'emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 110
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 110 x 230
Équipement
- Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide