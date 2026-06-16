Frame Uni System Lampo D23mm 40 cm

Uni System Lampo frame in polyamide, met Jack Lampo voor ø 23 mm stelen.

Vlakmopsysteem met microflappen, te gebruiken met rol, kaak of platte wringer. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren
Textiel fixatie Uni System
Materiaal VADER / Glasvezel / PP
Werkbreedte (cm) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,5
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 110
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 110 x 230

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Toebehoren