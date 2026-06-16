Standard Support de frange à poches 40 cm

Standard Support de frange à poches en polyamide avec articulation Block System.

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour un nettoyage professionnel et plus performante des surfaces horizontales et verticales.

Spécifications

Données techniques

Fixation des textiles Housses
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,4
Poids d'emballage (kg) 0,4
Dimensions (L × l) (mm) 400 x 110
Dimensions, emballé (mm) 400 x 110 x 160
Standard Support de frange à poches 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires