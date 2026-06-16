Pockety frame met Block Systeem, 40 cm

Polyamide Pockety frame met Block Systeem-verbinding.

Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor professionele en hoogwaardige reiniging van horizontale en verticale oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Textiel fixatie Tassen
Materiaal VADER / Glasvezel / PP
Werkbreedte (cm) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,4
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 110
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 110 x 160
Pockety frame met Block Systeem, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Toebehoren