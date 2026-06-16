Standard Support de frange à poches MultiLink 40 cm

Standard Support de frange à poches MultiLink 40 cm en polyamide, complet avec MultiLink pour manches ø 23 mm.

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs
Fixation des textiles Housses
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,4
Poids d'emballage (kg) 0,4
Dimensions (L × l) (mm) 405 x 105
Dimensions, emballé (mm) 405 x 105 x 230

Équipement

  • Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires