Frame Pockety Lampo D23mm 40cm

Polyamide Pockety Lampo, met Jack Lampo voor ø 23 mm stelen.

Vlak dweilsysteem met zakken, te gebruiken als voorgeweekte, op aanvraag geweekte met inweekstation of met handgrepen met tank. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren
Textiel fixatie Tassen
Materiaal VADER / Glasvezel / PP
Werkbreedte (cm) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,4
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (l x b) (mm) 405 x 105
Afmetingen, verpakt (mm) 405 x 105 x 230

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Toebehoren