Support auto-agrippant, 40 cm
Support autoagrippant haut de gamme de Kärcher en plastique, d'une largeur de 40 cm. Facile et rapide à utiliser.
Support autoagrippant de Kärcher d'une largeur de 40 cm. Le support doté d'un système de bandes autoagrippantes est compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm tels que nos manches en aluminium et nos manches télescopiques.
Spécifications
Données techniques
|Fixation des textiles
|Velcro
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (g)
|290
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 95
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide