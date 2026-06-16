Mopframe klitteband, 40 cm
Kärcher hoogwaardige kunststof klittenbandhouder in 40 cm breedte. Snel en gemakkelijk te gebruiken.
Kärcher kunststof klittenbandhouder in 40 cm breedte. De houder met klittenband is ideaal voor gebruik bij alle stelen met een gatdiameter tussen 18 mm en 23 mm, zoals onze aluminium- en telescoopstelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Textiel fixatie
|Klittenband
|Materiaal
|VADER / Glasvezel / PP
|Werkbreedte (cm)
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (g)
|290
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 95
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen