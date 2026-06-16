Premium Support de frange à bande auto-agrippante 30 cm
Support avec système autoagrippant, clips pour serpillière, système de blocage pour bonnettes de 30 cm avec système de bandes autoagrippantes et articulation mobile, orientable à 360° pour un nettoyage en tout confort.
Pour bonnettes de 30 centimètres avec système de bandes autoagrippantes : grâce à son articulation orientable à 360°, le support autoagrippant avec système de blocage et clips pour serpillière est idéal pour un nettoyage hautes performances professionnel des surfaces verticales et horizontales. En comparaison avec le nettoyage à la serpillière, l'association du support et de la bonnette offre une surface de contact nettement plus étendue et par conséquent aussi une productivité nettement supérieure. Le support autoagrippant de Kärcher est compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 millimètres.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,2
|Poids d'emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l) (mm)
|300 x 95
|Dimensions, emballé (mm)
|300 x 95 x 1600
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide
- Surface sanitaires – nettoyage humide