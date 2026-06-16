Voor 30 centimeter lange mophoezen met klittenband: de klittenbandhouder met bloksysteem en mopclips is ideaal voor professionele hoogwaardige reiniging van verticale en horizontale oppervlakken dankzij het 360° draaibare gewricht. In vergelijking met reinigingsinzetstukken met doeken biedt de combinatie van houder en mophoes een aanzienlijk groter contactoppervlak en dus een aanzienlijk hogere productiviteit. De klittenbandhouder van Kärcher is compatibel met alle handgrepen met een gatdiameter van 18 tot 23 millimeter.