Premium Support de frange à bande auto-agrippante MultiLink 30 cm
Support MultiLink avec système à scratch et pastilles de fixation, avec MultiLink pour manches ø 23 mm.
Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids d'emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l) (mm)
|224 x 80
|Dimensions, emballé (mm)
|224 x 80 x 230
Équipement
- Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide
- Surface – nettoyage des surfaces vitrées
- Sol – nettoyage humide