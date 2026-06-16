Frame with lock Velook Lampo D23mm

Lampo frame met bandsysteem en universele clips, met Jack Lampo voor ø 23 mm stelen.

Vlakmopsysteem met frame met bandbandsysteem, te gebruiken als voorgeweekt, op aanvraag geweekt met inweekstation of met handgrepen met tank. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties.

Specificaties

Technische gegevens

Programma ADVANCED
Materiaal PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (l x b) (mm) 224 x 80
Afmetingen, verpakt (mm) 224 x 80 x 230

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
Toepassingen
  • Oppervlakte - natte reiniging
  • Oppervlakte - glasreiniging
  • Vloer - nat reinigen
Toebehoren