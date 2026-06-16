Frame with lock Velook Lampo D23mm
Lampo frame met bandsysteem en universele clips, met Jack Lampo voor ø 23 mm stelen.
Vlakmopsysteem met frame met bandbandsysteem, te gebruiken als voorgeweekt, op aanvraag geweekt met inweekstation of met handgrepen met tank. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b) (mm)
|224 x 80
|Afmetingen, verpakt (mm)
|224 x 80 x 230
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging
- Oppervlakte - glasreiniging
- Vloer - nat reinigen