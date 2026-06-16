Monté sur un véhicule porte-outils Kärcher, l'accessoire mobile WRS 200 offre désormais aux communes une possibilité aussi efficace qu'écologique pour l'élimination ciblée des mauvaises herbes indésirables. Sa conception très compacte et son indépendance des arrivées d'eau et alimentations électriques externes permettent également son utilisation aux endroits les plus reculés ainsi que sur les trottoirs, dans les parcs ou dans les centres-villes. Le désherbage se fait de manière ciblée avec de l'eau chaude à 98 °C – de façon mécanisée à l'aide de la barre frontale montée ou manuellement avec la lance à main. En plus de cela, d'autres applications qui font, elles aussi, partie des tâches municipales quotidiennes sont possibles : le nettoyage à haute pression à l'eau froide ou chaude, l'arrosage de parterres de fleurs, d'arbustes et d'arbres dans les espaces verts ainsi que l'élimination de résidus de chewing-gums sur tous les revêtements de sol durs.