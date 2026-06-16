WRS 200
Notre WRS 200 est un accessoire mobile pour engins municipaux, employé notamment pour combattre de manière ciblée les herbes sauvages à l'eau chaude. Dimensions compactes et faible poids.
Monté sur un véhicule porte-outils Kärcher, l'accessoire mobile WRS 200 offre désormais aux communes une possibilité aussi efficace qu'écologique pour l'élimination ciblée des mauvaises herbes indésirables. Sa conception très compacte et son indépendance des arrivées d'eau et alimentations électriques externes permettent également son utilisation aux endroits les plus reculés ainsi que sur les trottoirs, dans les parcs ou dans les centres-villes. Le désherbage se fait de manière ciblée avec de l'eau chaude à 98 °C – de façon mécanisée à l'aide de la barre frontale montée ou manuellement avec la lance à main. En plus de cela, d'autres applications qui font, elles aussi, partie des tâches municipales quotidiennes sont possibles : le nettoyage à haute pression à l'eau froide ou chaude, l'arrosage de parterres de fleurs, d'arbustes et d'arbres dans les espaces verts ainsi que l'élimination de résidus de chewing-gums sur tous les revêtements de sol durs.
Caractéristiques et avantages
Possibilités variées d'utilisation mobile
- Désherbage ciblé et efficace à l'eau chaude : de façon mécanisée à l'aide de la barre frontale ou manuellement avec la lance à main.
- Nettoyage à haute pression professionnel à l'eau froide et chaude.
- Élimination efficace de résidus de chewing-gums sur les revêtements de sol durs.
Conception compacte
- Risque de dégâts réduit étant donné que même dans les virages, l'arrière du véhicule reste visible dans le rétroviseur extérieur.
- Grâce à une grande maniabilité, même les interventions dans les espaces étroits et restreints sont possibles sans problèmes.
- N'influe pas sur la largeur du véhicule, indépendamment du véhicule porte-outils utilisé.
Centre de gravité bas du véhicule
- Montage rapide au moyen du triangle d'attelage à l'arrière du véhicule pour une répartition optimale du poids.
- Le centre de gravité bas du véhicule garantit une conduite confortable sur la route.
- Selon le véhicule porte-outils, des réservoirs d'eau d'un volume jusqu'à 1 000 litres sont possibles.
Interventions très efficaces
- Disponibilité rapide du brûleur hautement efficace.
- Avec la technologie Kärcher éprouvée et efficace du brûleur pour une faible consommation de carburant.
- Pompe à haute pression Kärcher performante pour des pressions de travail jusqu'à 200 bar.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar/MPa)
|min. 10 - jusqu'à 200 / min. 1 - jusqu'à 20
|Température (°C)
|98 - max. 135
|Débit (l/min)
|28
|Consommation de carburant
|Diesel
|Réservoir à carburant (l)
|20
|Consommation de diesel, pleine charge (l/h)
|12
|Poids (kg)
|300
|Poids emballage inclus (kg)
|308,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|550 x 955 x 1290
Domaines d'utilisation
- Pour le désherbage ciblé à l'eau chaude
- Pour le nettoyage à haute pression à l'eau froide ou chaude
- Pour l'élimination efficace de résidus de chewing-gums sur les revêtements de sol durs
- Pour l'arrosage dans les espaces verts