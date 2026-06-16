Met een Kärcher werktuigdrager gemonteerd met een mobiele WRS 200 beschikken gemeenten over een milieuvriendelijke oplossing om ongewenst onkruid op een efficiënte en grondig te bestrijden. De zeer compacte vormgeving en onafhankelijkheid van externe stroom- of watervoorziening laten werken toe op afgelegen plaatsen en paden, in parken of binnenstad. Het onkruid wordt gericht bestreden met 98° heet water - machinaal via de gemonteerde voorbalk of met de manuele handlans. Meerdere toepassingen zijn mogelijk, die deel uitmaken van de dagdagelijkse gemeentelijke activiteiten; hogedruk reiniging met warm- of koud water, bewatering van bloemenperken en planten, alsook het efficiënt verwijderen van kauwgom op harde ondergronden.