Add-on kit WRS 200
De WRS 200 is een mobiele aanbouw voor Kärcher werktuigdragers die voornamelijk ingezet wordt naar onkruidbestrijding met warm water. Compacte in afmetingen en laag in gewicht.
Met een Kärcher werktuigdrager gemonteerd met een mobiele WRS 200 beschikken gemeenten over een milieuvriendelijke oplossing om ongewenst onkruid op een efficiënte en grondig te bestrijden. De zeer compacte vormgeving en onafhankelijkheid van externe stroom- of watervoorziening laten werken toe op afgelegen plaatsen en paden, in parken of binnenstad. Het onkruid wordt gericht bestreden met 98° heet water - machinaal via de gemonteerde voorbalk of met de manuele handlans. Meerdere toepassingen zijn mogelijk, die deel uitmaken van de dagdagelijkse gemeentelijke activiteiten; hogedruk reiniging met warm- of koud water, bewatering van bloemenperken en planten, alsook het efficiënt verwijderen van kauwgom op harde ondergronden.
Kenmerken en voordelen
Op vele plekken mobiel inzetbaar
- Gerichte en efficiënte onkruidbestrijding met heet water: machinaal met de voorbalk of handmatig met de handlans.
- Professionele koud- en warmwater hogedrukreiniging.
- Efficiënt verwijderen van kauwgomresten op harde ondergronden.
Compacte constructie
- Kleiner risico op schade, aangezien ook in bochten de achterkant van het voertuig zichtbaar blijft in de buitenspiegel.
- Door de hoge wendbaarheid ook probleemloos inzetbaar op plekken waar de ruimt beperkt is.
- Heeft geen invloed op de breedte van de machine, onafhankelijk van de gebruikte werktuigdrager.
Laag zwaartepunt
- Snelle montage via A-frame op de achterkant van het voertuig voor optimale gewichtsverdeling.
- Het lage zwaartepunt van het voertuig zorgt voor een comfortabel weggedrag in het verkeer.
- Afhankelijk van de werktuigdrager kunnen watertanks met een volume tot 800 liter worden meegenomen.
Zeer efficiënt in gebruik
- De uiterst efficiënte brander is snel gereed voor gebruik.
- Met beproefde en efficiënte Kärcher brandertechnologie voor een laag brandstofverbruik.
- Krachtige Kärcher hogedrukpomp voor een werkdruk tot 200 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|min. 10 - tot 200 / min. 1 - tot 20
|Temperatuur (°C)
|98 - max. 135
|Wateropbrengst (l/min)
|28
|Brandstoftype
|Diesel
|Brandstoftank (l)
|20
|Max. dieselverbruik (l/u)
|12
|Gewicht (kg)
|300
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|308,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|550 x 955 x 1290
Toepassingen
- Voor gerichte onkruidbestrijding met heet water.
- Voor hogedrukreiniging met koud- of warm water.
- Voor het efficiënt verwijderen van kauwgom op harde ondergrond.
- Bewatering van perken.