Qu'il s'agisse du service hivernal ou de l'entretien des espaces verts et de l'arrosage : le nouveau Holder S 75 accomplit pour vous les tâches les plus variées avec une qualité irréprochable. Sa direction articulée garantit une maniabilité maximale, même dans les passages étroits ou sur les trottoirs. Cela permet un travail agile et précis en maintenant la trajectoire pour des résultats parfaits. La transmission intégrale permanente garantit une répartition optimale de la puissance du moteur de 75 ch sur les 4 roues et assure ainsi une excellente traction. Avec une largeur de passage à partir de 1,31 mètre (en fonction des pneus), ce véhicule porte-outils municipal atteint aisément les moindres recoins de son secteur 365 jours par an. De plus, même les missions les plus exigeantes sont très faciles à gérer depuis la cabine confort.