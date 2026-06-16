Werktuigdragers Holder S 75

Robuust, sterk en geschikt voor alle terreinen: de multifunctionele werktuigdrager Holder S 75 is een echte krachtpatser – het ideale gemeentelijke voertuig voor het hele jaar door.

Of het nu gaat om winterdienst of groenonderhoud en irrigatie, de nieuwe Holder S 75 voert een breed scala aan taken van de hoogste kwaliteit voor u uit. Zijn knikbesturing garandeert maximale wendbaarheid, zelfs in smalle ruimtes of op trottoirs. Dit maakt wendbaar, precies en richtingsstabiel werken met perfecte resultaten mogelijk. De permanente vierwielaandrijving verdeelt het vermogen van de 75 pk-motor optimaal over alle vier de wielen en zorgt voor uitstekende tractie. Met een doorgangsbreedte van 1,31 meter (afhankelijk van de banden) bereikt de gemeentelijke werktuigdrager gemakkelijk elke hoek van zijn werkgebied, 365 dagen per jaar. Zelfs de zwaarste werkzaamheden kunnen eenvoudig vanuit de comfortabele cabine worden bediend.

Kenmerken en voordelen
Werktuigdragers Holder S 75: Naar wens configureerbaar
Naar wens configureerbaar
Multifunctioneel in gebruik en een breed scala aan krachtige werktuigen. Snel wisselen tussen verschillende werktuigen zonder het gebruik van gereedschap. Twee standaard aanbouwmogelijkheden en een 3 de opbouwmogelijkheid boven de motorruimte.
Werktuigdragers Holder S 75: Ergonomische en comofrtabele cabine
Ergonomische en comofrtabele cabine
Een comfortabele werkplaats voor gebruik in alle seizoenen met airco, ventilatie, verwarming en richtbare blaasmonden. 360° zicht vanuit de cabine voor een goed zicht rond de machine. Ergonomisch geordende werkplaats.
Werktuigdragers Holder S 75: Zeer service vriendelijk
Zeer service vriendelijk
Deuren aan beiden zijden voor een veilige in- en uitstap. Het hydraulisch kipbaar opbouwplatform geeft een goede toegang tot het motorcompartiment. Voor gemakkelijke reiniging en onderhoud kunnen de tanks opengeklapt worden.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Diesel
Tractie-aandrijving Vierwielaandrijving
Motorenfabrikant Deutz
Motorvermogen (kW) 55
Cilinderinhoud (cm³) 3621
Cilinder 4
Emissienorm STAGE V
Brandstoftank (l) 84
Snelheid (km/u) 40
Werksnelheid (km/u) 20
Wielbasis (mm) 1827
Toegestaan totaal gewicht (kg) 5500
Gewicht zonder toebehoren (kg) 3500
Gewicht (incl. doos) (kg) 3500
Afmetingen (l x b x h) (mm) 4000 x 1600 x 2300

Uitvoering

  • Roetfilter
  • Airconditioning
  • Verwarming
  • Zwaailicht
  • Het hele jaar door inzetbaar
Werktuigdragers Holder S 75
Werktuigdragers Holder S 75
Werktuigdragers Holder S 75
Videos
Toepassingen
  • Geschikt voor onkruidbestrijding, winterdienst, groenonderhoud, transport, …