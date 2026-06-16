Of het nu gaat om winterdienst of groenonderhoud en irrigatie, de nieuwe Holder S 75 voert een breed scala aan taken van de hoogste kwaliteit voor u uit. Zijn knikbesturing garandeert maximale wendbaarheid, zelfs in smalle ruimtes of op trottoirs. Dit maakt wendbaar, precies en richtingsstabiel werken met perfecte resultaten mogelijk. De permanente vierwielaandrijving verdeelt het vermogen van de 75 pk-motor optimaal over alle vier de wielen en zorgt voor uitstekende tractie. Met een doorgangsbreedte van 1,31 meter (afhankelijk van de banden) bereikt de gemeentelijke werktuigdrager gemakkelijk elke hoek van zijn werkgebied, 365 dagen per jaar. Zelfs de zwaarste werkzaamheden kunnen eenvoudig vanuit de comfortabele cabine worden bediend.