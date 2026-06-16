Werktuigdragers Holder S 75
Robuust, sterk en geschikt voor alle terreinen: de multifunctionele werktuigdrager Holder S 75 is een echte krachtpatser – het ideale gemeentelijke voertuig voor het hele jaar door.
Of het nu gaat om winterdienst of groenonderhoud en irrigatie, de nieuwe Holder S 75 voert een breed scala aan taken van de hoogste kwaliteit voor u uit. Zijn knikbesturing garandeert maximale wendbaarheid, zelfs in smalle ruimtes of op trottoirs. Dit maakt wendbaar, precies en richtingsstabiel werken met perfecte resultaten mogelijk. De permanente vierwielaandrijving verdeelt het vermogen van de 75 pk-motor optimaal over alle vier de wielen en zorgt voor uitstekende tractie. Met een doorgangsbreedte van 1,31 meter (afhankelijk van de banden) bereikt de gemeentelijke werktuigdrager gemakkelijk elke hoek van zijn werkgebied, 365 dagen per jaar. Zelfs de zwaarste werkzaamheden kunnen eenvoudig vanuit de comfortabele cabine worden bediend.
Kenmerken en voordelen
Naar wens configureerbaarMultifunctioneel in gebruik en een breed scala aan krachtige werktuigen. Snel wisselen tussen verschillende werktuigen zonder het gebruik van gereedschap. Twee standaard aanbouwmogelijkheden en een 3 de opbouwmogelijkheid boven de motorruimte.
Ergonomische en comofrtabele cabineEen comfortabele werkplaats voor gebruik in alle seizoenen met airco, ventilatie, verwarming en richtbare blaasmonden. 360° zicht vanuit de cabine voor een goed zicht rond de machine. Ergonomisch geordende werkplaats.
Zeer service vriendelijkDeuren aan beiden zijden voor een veilige in- en uitstap. Het hydraulisch kipbaar opbouwplatform geeft een goede toegang tot het motorcompartiment. Voor gemakkelijke reiniging en onderhoud kunnen de tanks opengeklapt worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Deutz
|Motorvermogen (kW)
|55
|Cilinderinhoud (cm³)
|3621
|Cilinder
|4
|Emissienorm
|STAGE V
|Brandstoftank (l)
|84
|Snelheid (km/u)
|40
|Werksnelheid (km/u)
|20
|Wielbasis (mm)
|1827
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|5500
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3500
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3500
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|4000 x 1600 x 2300
Uitvoering
- Roetfilter
- Airconditioning
- Verwarming
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar
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Toepassingen
- Geschikt voor onkruidbestrijding, winterdienst, groenonderhoud, transport, …