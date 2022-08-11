Découvrez nos solutions professionnelles polyvalentes pour l'entretien des sols.

Chaque secteur a des exigences hygiéniques spécifiques et par conséquent des solutions de nettoyage adaptées. Le nettoyage d’un entrepôt ne se fait pas de la même façon que le nettoyage d’un espace de bureau ou le balayage d’un parking.

Grâce à de nombreuses années d’expérience, nous avons développé d’excellentes solutions de nettoyage de sol, qui peuvent être fournies par des autolaveuses ou des balayeuses et des détergents adaptés.

Nos machines répondent à tous les défis de nettoyage au quotidien et nécessitent peu d’entretien. Elles ont une durée de vie maximale et sont extrêmement faciles à utiliser.