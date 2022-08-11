Découvrez nos solutions professionnelles polyvalentes pour l'entretien des sols.
Vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de la solution de nettoyage idéale pour votre entreprise ? Pas de problème ! Nos spécialistes produits sont à votre disposition pour vous offrir des conseils sans engagement ou une démonstration de produit.
Chaque secteur a des exigences hygiéniques spécifiques et par conséquent des solutions de nettoyage adaptées. Le nettoyage d’un entrepôt ne se fait pas de la même façon que le nettoyage d’un espace de bureau ou le balayage d’un parking.
Grâce à de nombreuses années d’expérience, nous avons développé d’excellentes solutions de nettoyage de sol, qui peuvent être fournies par des autolaveuses ou des balayeuses et des détergents adaptés.
Nos machines répondent à tous les défis de nettoyage au quotidien et nécessitent peu d’entretien. Elles ont une durée de vie maximale et sont extrêmement faciles à utiliser.
Robots de nettoyage
Optimiser les processus de travail, soulager les équipes, augmenter la productivité.
Le personnel qualifié spécialisé dans le nettoyage des bâtiments est rare, le taux de turnover est élevé dans la branche alors que les tâches de nettoyage sont de plus en plus complexes. Notre réponse à ces défis s´appelle KIRA (acronyme de « Kärcher Intelligent Robotic Application ») – les robots de nettoyage de Kärcher.
Autolaveuse autonome KIRA B 200
Robot aspirateur KIRA CV 50
Autolaveuse autonome KIRA B 50
De la autolaveuse autotractée à la balayeuse industrielle
Autolaveuses - pour des sols brillants. Lorsqu'il s'agit d'obtenir des sols brillants et hygiéniques, l’autolaveuse Kärcher est idéale. Polyvalente, elle nettoie parfaitement et rapidement les sols.
Balayeuses - une large gamme innovante et performante. De la balayeuse mécanique à la balayeuse autoportée tous les modèles sont pratiques, efficaces et offrent un balayage et une aspiration professionnels. Nos balayeuses professionnelles conviennent aussi bien pour un nettoyage des sols en intérieur qu’en extérieur.
Outre la bonne solution au bon endroit, nous disposons également du bon détergent pour la bonne application.
Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée
Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée et garantissent un nettoyage ultra-performant, à moindre effort et rapidement. Les systèmes de nettoyage Kärcher incluent des appareils, des accessoires et des détergents fonctionnant en accord parfait. Ainsi peuvent-ils rendre votre travail plus facile, plus rapide et plus confortable. Sans oublier la protection optimale dont bénéficient alors les équipements de nettoyage et les surfaces à nettoyer.
Les défis dans votre secteur
Chaque secteur a ses défis. Dans l'industrie et l'artisanat, le fait de trouver la solution optimale en matière de nettoyage constitue un enjeu économique important. Les aspects environnementaux jouent un rôle essentiel à ce niveau. C'est la raison pour laquelle nous avons mis au point une gamme complète de produits capable de répondre précisément à vos exigences de propreté.
Entreprises de propreté sont confrontés à de multiples défis : une pression croissante sur les coûts et de nouvelles tâches et processus de nettoyage. De bonnes performances de nettoyage ne suffisent plus à garantir le succès. Outre l'efficacité et la durabilité, une gestion optimale et un partenaire aussi fiable que performant sont des facteurs décisifs de succès. Kärcher – le leader mondial de la technologie de nettoyage.
Dans les environnements logistiques il s'agit principalement d'une question de temps et de bonne coordination. Il en est de même pour le nettoyage nécessaire des surfaces d'entrepôts, des véhicules et des bureaux : il ne doit pas vous faire perdre votre cadence. Il vous faut des solutions qui ne représentent pas un fardeau supplémentaire, mais qui vous aident à effectuer ces travaux de manière rapide et efficace. Kärcher peut y contribuer - grâce à des systèmes de nettoyage performants.
Un partenaire expérimenté sur lequel vous pouvez compter pour toutes les missions de nettoyage industriel. C'est lorsque tout s'imbrique à la perfection que la production fonctionne parfaitement. Il en va de même pour les processus de nettoyage : on obtient un nettoyage efficace une fois que toutes les solutions s'harmonisent. C'est la raison pour laquelle Kärcher vous propose des solutions de nettoyage sûres, efficaces, fortes et coordonnées dans tous les domaines.
Les clients apprécient l'ordre et la propreté ; ces facteurs, même s'ils n'en ont pas toujours conscience, jouent un rôle important dans la décision d'achat. Kärcher propose une solution de nettoyage appropriée, efficace et économique pour toutes les zones de travail et tous les revêtements de sol : le système Kärcher, qui comprend des appareils, des accessoires et des détergents parfaitement harmonisés.