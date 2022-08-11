Ontdek onze veelzijdige Professional floor care-oplossingen.
Ben je er nog niet helemaal uit welke reinigingsoplossing het beste bij jouw bedrijf past? Geen zorgen! Onze productspecialisten staan klaar om je te helpen met vrijblijvend advies of een productdemonstratie.
Elke sector heeft andere hygiënische eisen en dus ook andere reinigingsoplossingen nodig - van het reinigen van een magazijn, schrobzuigen van een kantoorruimte tot het vegen van parkeerterreinen.
Door onze jarenlange ervaring, hebben we uitstekende vloer reinigingsoplossingen ontwikkeld: van schrob-/zuigmachines tot veeg-/zuigmachines en de bijhorende reinigingsmiddelen.
Machines die elke reinigingsuitdaging dagdagelijks aangaan, weinig onderhoud vergen, een maximale levensduur hebben én extreem eenvoudig in gebruik zijn.
Schoonmaakrobots
Optimaliseer werkprocessen, ontlast teams en verhoog de productiviteit.
Gekwalificeerd personeel dat gespecialiseerd is in het schoonmaken van gebouwen is schaars, het personeelsverloop in de sector is hoog en de schoonmaaktaken worden steeds complexer. Ons antwoord op deze uitdagingen is KIRA (een acroniem voor “Kärcher Intelligent Robotic Application”) - schoonmaakrobots van Kärcher.
Schrobzuigrobot KIRA B 200
Robot stofzuiger KIRA CV 50
Schrobzuigrobot KIRA B 50
Van handgeleide schrob-/zuigmachine tot industriële veegmachine
Voor een verbluffend resultaat Met de Kärcher schob-/zuigmachines worden vloeren hygiënisch en vlekkeloos schoon. Sprankelende resultaten gegarandeerd. Een allround en gespecialiseerde schrob-/zuigmachine voltooit alle reinigingstaken snel en economisch.
Maximale veegprestaties - altijd en overal. Van de handmatige veegmachine via de walk-behind en ride-on zuigmachine tot de extreem krachtige en sterke industriële ride-on veegmachine. Schoon vegen op elk gewenst moment met een betrouwbare en innovatieve Kärcher technologie.
Naast de juiste oplossing op de juiste plaats, hebben we ook steeds het juiste reinigingsmiddel voor de juiste toepassing.
FloorPro reinigingsmiddelen hebben een hoog rendement
FloorPro reinigingsmiddelen hebben een hoog rendement zodat u sneller en met minder kracht maximale reinigingsresultaten realiseert. Uw werkzaamheden zijn gemakkelijker, sneller en comfortabeler uit te voeren én tegelijkertijd worden de reinigingsmachines en de te reinigen oppervlakken optimaal beschermd.
Uitdagingen in uw sector
Elke sector heeft andere uitdagingen. De optimale oplossing van reinigingstaken vormt een belangrijke economische factor in de industrie en handel. Ook milieuaspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Daarom hebben we ons omvangrijke assortiment exact op uw eisen afgestemd.
Dienstverleners in reiniging worden met zeer uiteenlopende uitdagingen geconfronteerd: dynamische concurrentie, kostentoename en daarbij nieuwe taakgebieden en reinigingsprocessen. Alleen goede reiniging prestaties garanderen nog geen succes. Efficiëntie en duurzaamheid zijn cruciale succesfactoren, waarbij een uitstekend management en een sterke, betrouwbare partner horen. Kärcher – de wereldmarktleider op het gebied van reinigingstechnieken.
In logistieke omgevingen gaat het vooral om tijd en zorgvuldige coördinatie. Het reiniging van magazijnoppervlakken, voertuigen en kantoren mag u daarbij niet uit uw evenwicht brengen. U bent aangewezen op oplossingen die geen extra belasting vormen, maar u helpen om deze taken snel en efficiënt uit te voeren. Hierbij kan Kärcher helpen – met krachtige reinigingssystemen, een uitstekende advisering en voortreffelijke service. Alles voor een probleemloos verloop van uw logistieke processen.
Een ervaren partner op wie u voor alle industriële reinigingstaken kunt bouwen. Pas wanneer alle onderdelen goed op elkaar zijn afgestemd, verloopt de productie vlot. Hetzelfde geldt voor reinigingsprocessen: pas wanneer alle oplossingen met elkaar in overeenstemming zijn, is een efficiënte reiniging mogelijk. Daarom biedt Kärcher effectieve, veilige, sterke en op elkaar afgestemde reinigingsoplossingen aan.
Klanten waarderen zichtbare hygiëne en netheid: deze spelen een belangrijke rol bij aankoopbeslissingen, bewust en onbewust. Kärcher biedt voor alle toepassingen en vloerbedekkingen de juiste, efficiënte en economische reinigingsoplossing: het Kärcher systeem bestaande uit perfect op elkaar afgestemde machines, toebehoren en reinigingsmiddelen.