Ontdek onze veelzijdige Professional floor care-oplossingen.

Elke sector heeft andere hygiënische eisen en dus ook andere reinigingsoplossingen nodig - van het reinigen van een magazijn, schrobzuigen van een kantoorruimte tot het vegen van parkeerterreinen.

Door onze jarenlange ervaring, hebben we uitstekende vloer reinigingsoplossingen ontwikkeld: van schrob-/zuigmachines tot veeg-/zuigmachines en de bijhorende reinigingsmiddelen.

Machines die elke reinigingsuitdaging dagdagelijks aangaan, weinig onderhoud vergen, een maximale levensduur hebben én extreem eenvoudig in gebruik zijn.