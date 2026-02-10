Sans fil, léger et robuste : notre aspirateur eau professionnel portatif WVP 10 convainc par des composants haut de gamme comme par exemple le moteur à vitesse de rotation élevée offrant une puissance d'aspiration nettement supérieure à celle des appareils classiques. Le résultat sont des surfaces sans traces, que vous utilisiez l'aspirateur eau comme aspirateur pour vitres ou que vous l'utilisiez pour nettoyer le carrelage, un miroir, des vitrines, des comptoirs ou toute autre surface lisse. Et peu importe que vous travailliez à la verticale, à l'horizontale ou même en le tenant à l'envers, l'aspirateur offre toujours une excellente maniabilité et des résultats de nettoyage parfaits dans toutes les positions et ce même jusqu'aux bords grâce à l'écarteur réglable manuellement. Le réservoir d'eau sale de 200 millilitres offre une capacité suffisante pour des applications prolongées, se vide facilement et rapidement et peut être nettoyé au lave-vaisselle. La livraison comprend une batterie (30 minutes d'autonomie), le chargeur correspondant, un pulvérisateur et une housse en microfibre.