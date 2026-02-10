Aspirateur eau WVP 10
Pour toute surface lisse, des vitres au carrelage : l'aspirateur eau sans fil WVP 10 garantit des résultats sans traces, offre une excellente maniabilité et permet même de travailler en le tenant à l'envers.
Sans fil, léger et robuste : notre aspirateur eau professionnel portatif WVP 10 convainc par des composants haut de gamme comme par exemple le moteur à vitesse de rotation élevée offrant une puissance d'aspiration nettement supérieure à celle des appareils classiques. Le résultat sont des surfaces sans traces, que vous utilisiez l'aspirateur eau comme aspirateur pour vitres ou que vous l'utilisiez pour nettoyer le carrelage, un miroir, des vitrines, des comptoirs ou toute autre surface lisse. Et peu importe que vous travailliez à la verticale, à l'horizontale ou même en le tenant à l'envers, l'aspirateur offre toujours une excellente maniabilité et des résultats de nettoyage parfaits dans toutes les positions et ce même jusqu'aux bords grâce à l'écarteur réglable manuellement. Le réservoir d'eau sale de 200 millilitres offre une capacité suffisante pour des applications prolongées, se vide facilement et rapidement et peut être nettoyé au lave-vaisselle. La livraison comprend une batterie (30 minutes d'autonomie), le chargeur correspondant, un pulvérisateur et une housse en microfibre.
Caractéristiques et avantages
Léger, ergonomique et universelPour tout type de surface lisse, en position horizontale, verticale ou même au-dessus de la tête. Prise en main confortable et grande facilité d'utilisation. Tenue en main sûre et agréable grâce au manche gainé de caoutchouc.
Batterie amovible et remplaçableNiveau de charge de la batterie indiqué par 3 diodes lumineuses au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt.
Nettoyage facile des bordsNettoyage sans traces jusque sur les bords grâce à l'écarteur réglable manuellement.
Réservoir d'eau sale de grande capacité
- Limite le nombre d'interruptions de travail pour cause de vidange, pour une productivité accrue.
- Meilleure exploitation du temps de travail disponible.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Durée de charge de la batterie (min)
|180
|Autonomie de la batterie (min)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Tension de la batterie (V)
|3,7
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|2
|Poids avec batterie (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|280 x 130 x 335
Inclus dans la livraison
- Détergent concentré pour surfaces CA 30 R (1 × 500 ml)
- Pulvérisateur (500 ml)
- Lingette en microfibres Indoor: 1 x
- Batterie
- Chargeur
- Grattoir de saleté
Équipement
- Largeur suceur: 280 mm
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Bâtiments
- Commerces
- Immeubles de bureau
- Hôtellerie
- Restaurants et restauration
- Santé
Accessoires
Détergents
Piéces détachées WVP 10
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.