Met accuaandrijving, licht en robuust: de handzame, professionele waterzuiger WVP 10 overtuigt dankzij zijn hoogwaardige componenten zoals de motor met hoog toerental die een duidelijk groter zuigvermogen heeft dan traditionele apparaten. Met als resultaat streepvrije oppervlakken, of u de waterzuiger nu gebruikt om ramen, tegels, spiegels, vitrines, toonbanken of een ander glad oppervlak te reinigen. Daarbij speelt het geen rol of u verticaal, horizontaal of zelfs boven uw hoofd werkt, het toestel ligt altijd goed in de hand en de reinigingsresultaten zijn in elke positie perfect. Dankzij de handmatig instelbare afstandhouder maakt u alle oppervlakken tot aan de rand goed schoon. Het vuilwaterreservoir van 200 ml biedt voldoende capaciteit om langere periodes te kunnen werken. Bovendien kan het reservoir snel en eenvoudig worden geleegd en is het geschikt voor de vaatwasser. De waterzuiger wordt geleverd met een accu (30 minuten looptijd), de bijbehorende oplader, een sproeiflacon en een wisovertrek van microvezel.