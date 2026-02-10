Window Vac voor ramen en oppervlakken WVP 10
Voor gladde oppervlakken, van ramen tot tegels: de snoerloze waterzuiger WVP 10 zorgt voor een streepvrij resultaat, ligt goed in de hand en u kunt er zelfs mee boven uw hoofd werken.
Met accuaandrijving, licht en robuust: de handzame, professionele waterzuiger WVP 10 overtuigt dankzij zijn hoogwaardige componenten zoals de motor met hoog toerental die een duidelijk groter zuigvermogen heeft dan traditionele apparaten. Met als resultaat streepvrije oppervlakken, of u de waterzuiger nu gebruikt om ramen, tegels, spiegels, vitrines, toonbanken of een ander glad oppervlak te reinigen. Daarbij speelt het geen rol of u verticaal, horizontaal of zelfs boven uw hoofd werkt, het toestel ligt altijd goed in de hand en de reinigingsresultaten zijn in elke positie perfect. Dankzij de handmatig instelbare afstandhouder maakt u alle oppervlakken tot aan de rand goed schoon. Het vuilwaterreservoir van 200 ml biedt voldoende capaciteit om langere periodes te kunnen werken. Bovendien kan het reservoir snel en eenvoudig worden geleegd en is het geschikt voor de vaatwasser. De waterzuiger wordt geleverd met een accu (30 minuten looptijd), de bijbehorende oplader, een sproeiflacon en een wisovertrek van microvezel.
Kenmerken en voordelen
Licht, ergonomisch en universeel inzetbaarGeschikt voor alle soorten gladde oppervlakken, zowel horizontaal als verticaal en zelfs boven uw hoofd. Comfortabele hantering en eenvoudige bediening. Ligt goed en aangenaam in de hand door zachte rubberdelen op de handgreep.
Accu kan worden uitgenomen en vervangenHet laadniveau wordt aangegeven door drie lichtstreepjes boven de aan-uitknop.
Randen comfortabel reinigenStreepvrij schoon tot aan de rand dankzij de handmatig instelbare afstandhouder.
Vuilwaterreservoir met grote inhoud
- Hoeft minder vaak geleegd te worden en verhoogt zo de productiviteit.
- Minder werkonderbrekingen dankzij het regelmatig leegmaken, waardoor dus ook de productiviteit verhoogt.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Tankinhoud vuil water (ml)
|200
|Laadtijd van de batterij (min)
|180
|Looptijd van de batterij (min)
|35
|Batterij type
|Uitneembare lithium-ion batterij
|Batterij spanning (V)
|3,7
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|280 x 130 x 335
Inbegrepen bij levering
- Oppervlaktereiniger Concentraat CA 30 R
- Sproeifles (500 ml)
- Microvezel doek indoor: 1 x
- Batterij
- Lader
- Vuilschraper
Uitvoering
- Breedte zuigmond: 280 mm
Videos
Toepassingen
- Bouwsector
- Retail
- Bedrijfsgebouwen
- Hospitality
- Restaurants en Catering
- Healthcare
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen WVP 10
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.