L'aspirateur vapeur SGV 8/5, facile à utiliser, convainc par son excellente puissance de nettoyage grâce à une pression de la vapeur élevée (8 bars), une température de l'eau chaude d'environ 70 °C et un réglage de la quantité de vapeur à 3 niveaux. Le nettoyage s'effectue dans le respect de l'environnement, sans aucun produit chimique. La fonction d'auto-nettoyage pratique du SGV 8/5 garantit une propreté hygiénique durable. De plus, l'appareil séduit par son utilisation particulièrement aisée et confortable, notamment avec son afficheur qui indique l'état de fonctionnement et les messages de service/d'erreur. Son commutateur rotatif EASY Operation permet de sélectionner facilement et rapidement les 7 modes de fonctionnement vapeur/aspiration, tandis que son pistolet vapeur/aspiration ergonomique permet une commande flexible et directe du débit de vapeur, du mode de rinçage et de la fonction d'aspiration en cours de fonctionnement. Grâce au mode eco!efficiency, économe en énergie et à faible niveau sonore, il est également possible de travailler dans des zones sensibles au bruit. Ses nombreux accessoires sont rangés directement sur l'appareil, à l'abri de la saleté, et restent ainsi toujours à portée de main, ce qui évite de perdre du temps à les chercher.