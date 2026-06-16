Nettoyeur-aspirateur par vapeur SGV 8/5
Le SGV 8/5*, facile à utiliser, combine les fonctions de nettoyeur vapeur et d'aspirateur à eau en un seul appareil. Il est doté de 7 fonctions, d'un afficheur utile et de nombreux accessoires.
L'aspirateur vapeur SGV 8/5, facile à utiliser, convainc par son excellente puissance de nettoyage grâce à une pression de la vapeur élevée (8 bars), une température de l'eau chaude d'environ 70 °C et un réglage de la quantité de vapeur à 3 niveaux. Le nettoyage s'effectue dans le respect de l'environnement, sans aucun produit chimique. La fonction d'auto-nettoyage pratique du SGV 8/5 garantit une propreté hygiénique durable. De plus, l'appareil séduit par son utilisation particulièrement aisée et confortable, notamment avec son afficheur qui indique l'état de fonctionnement et les messages de service/d'erreur. Son commutateur rotatif EASY Operation permet de sélectionner facilement et rapidement les 7 modes de fonctionnement vapeur/aspiration, tandis que son pistolet vapeur/aspiration ergonomique permet une commande flexible et directe du débit de vapeur, du mode de rinçage et de la fonction d'aspiration en cours de fonctionnement. Grâce au mode eco!efficiency, économe en énergie et à faible niveau sonore, il est également possible de travailler dans des zones sensibles au bruit. Ses nombreux accessoires sont rangés directement sur l'appareil, à l'abri de la saleté, et restent ainsi toujours à portée de main, ce qui évite de perdre du temps à les chercher.
Caractéristiques et avantages
Performances de nettoyage excellentes et durablesPression de la vapeur particulièrement élevée (8 bars), température de l'eau chaude d'environ 70 °C et excellente puissance d'aspiration. Élimine les salissures les plus tenaces de manière simple, rapide, efficace, et sans produits chimiques. Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable.
Commutateur rotatif EASY Operation avec 7 fonctionsParticulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue. Vapeur/aspiration avec/sans mode eco!efficiency et auto-nettoyage de l'appareil. Interrupteur marche/arrêt, eau froide, utilisation avec détergent, rinçage.
Flexible d'aspiration/vapeur avec pistolet à vapeur/aspirationInterrupteur rotatif et à pression particulièrement convivial pour commander différentes fonctions. Réglage de la quantité de vapeur à 3 niveaux, fonctionnement à l'eau froide et à l'eau chaude, et possibilité d'aspiration simultanée. Gain de temps : utilisation en cours de fonctionnement. Le processus de nettoyage ne doit pas être interrompu.
Afficheur convivial
- L'afficheur indique l'état de fonctionnement sous forme de texte ou de traits/barres.
- Affichage des informations de service relatives aux intervalles de maintenance, par exemple « Détartrage ».
- L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps.
Mode eco!efficiency
- Performances de nettoyage élevées avec une puissance d'aspiration réduite.
- Grâce à son faible niveau sonore, il est adapté aux zones sensibles au bruit.
- Même les nettoyages nocturnes ne posent ainsi aucun problème.
Réglage de la quantité de vapeur à trois niveaux
- Vapeur légère (niveau I) pour un faible niveau de salissure.
- Vapeur moyenne (niveau II) pour des salissures moyennes.
- Vapeur puissante (niveau III) pour des salissures tenaces.
Rangement des accessoires intégré
- Les accessoires, tels que les buses ou les brosses rondes, sont toujours à portée de main.
- Pendant le transport de l'appareil, tous les accessoires sont rangés proprement et en lieu sûr.
- Le câble d'alimentation est rangé à l'arrière de l'appareil pour le transport.
Vaste éventail d'accessoires inclus
- Suceur pour sol de 300 mm avec bandes de brosses et raclette en caoutchouc.
- Suceur à main de 150 mm avec bandes de brosses et raclette en caoutchouc.
- Suceur pour fentes, buse à jet crayon, suceur triangulaire et 3 brosses rondes différentes.
Transport ergonomique et facile
- Pour le chargement, saisir l'appareil par les poignées intégrées et le guidon.
- Pour le transport sur de longues distances, tirer l'appareil derrière soi par le guidon.
- Les grandes roulettes de transport facilitent le transport, même dans les escaliers.
Spécifications
Données techniques
|Pression de la vapeur (bar)
|max. 8
|Puissance de chauffe (W)
|3000
|Temps de chauffe (min)
|7
|Température du brûleur (°C)
|max. 173
|Température d'eau chaude (°C)
|70 - 173
|Réservoir d'eau propre (l)
|5,6
|Réservoir d'eau sale (l)
|5
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 50
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|40
|Poids emballage inclus (kg)
|48
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Interrupteur marche/arrêt, mode eau froide/aspiration, mode eco!efficiency, mode vapeur/eau chaude/eau froide/aspiration, fonction de rinçage à l'eau froide de l'appareil, mode détergent/aspiration, fonction d'auto-nettoyage de l'appareil.
Inclus dans la livraison
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Tuyaux d'aspiration de vapeur: 2 Pièce(s), 505 mm
- Suceur pour sol: 300 mm
- Flexible d'aspiration/vapeur avec pistolet à vapeur/aspiration: 4 m
- Raclette en caoutchouc suceur à main: 150 mm
- Raclette en caoutchouc suceur pour sol: 300 mm
- Suceur à main: 150 mm
- Buse à jet crayon/adaptateur pour suceur pour fentes: 185 mm
- Rallonge pour buse à jet crayon: 140 mm
- Suceur triangulaire pour le nettoyage manuel des coins
- Brosse ronde petite, acier inoxydable: 1 Pièce(s)
- Brosse ronde petite, laiton: 1 Pièce(s)
- Brosse ronde petite, Pekalon (noire): 1 Pièce(s)
- Guidon
- Rangement pour accessoires (amovible)
Équipement
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Boîtier: Acier inoxydable
- Support intégré pour le câble électrique
- Afficheur
- Commutateur rotatif EASY Operation: avec 7 fonctions
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (trois niveaux)
- Verrouillage de sécurité sur le pistolet vapeur
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Saleté tenace, taches et graisse
- Carreaux muraux, sols en céramique et autres surfaces dures
- Robinetterie, plans de travail et surfaces en acier inoxydable
- Vitres, portes vitrées, surfaces vitrées et miroirs
- Tissus et meubles rembourrés
- Nettoyage intérieur des véhicules
Accessoires
Détergents
Piéces détachées SGV 8/5
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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