De SGV 8/5 laat niets te wensen over. De uiterst gebruiksvriendelijke stoomzuiger biedt handige functies met reinigingsmiddel of voor zelfreiniging, zodat absolute hygiëne steeds gegarandeerd is. Het toestel moet het bovendien hebben van de eenvoudige en comfortabele bediening. Met de Easy Operation draaiknop en de ergonomische handgreep met stoom- en zuigschakelaar leert men het toestel snel te gebruiken. Bovendien is het erg eenvoudig om tijdens het gebruik tussen de verschillende functies te schakelen. De state-of-the-art eco!efficiency modus bespaart niet alleen kosten. Ook werken in geluidsgevoelige ruimtes ligt met eco!efficiency binnen handbereik. De accessoires kunnen in het toestel zelf opgeborgen worden, zodat ze niet vuil kunnen worden en altijd binnen bereik zijn.