Stoomzuiger SGV 8/5
De SGV 8/5 combineert stoomreinigen met nat-droogzuigen en zuigt water direct op. Deze gebruiksvriendelijke machine heeft extra reinigingsopties en een handig opbergvak voor accessoires.
De SGV 8/5 laat niets te wensen over. De uiterst gebruiksvriendelijke stoomzuiger biedt handige functies met reinigingsmiddel of voor zelfreiniging, zodat absolute hygiëne steeds gegarandeerd is. Het toestel moet het bovendien hebben van de eenvoudige en comfortabele bediening. Met de Easy Operation draaiknop en de ergonomische handgreep met stoom- en zuigschakelaar leert men het toestel snel te gebruiken. Bovendien is het erg eenvoudig om tijdens het gebruik tussen de verschillende functies te schakelen. De state-of-the-art eco!efficiency modus bespaart niet alleen kosten. Ook werken in geluidsgevoelige ruimtes ligt met eco!efficiency binnen handbereik. De accessoires kunnen in het toestel zelf opgeborgen worden, zodat ze niet vuil kunnen worden en altijd binnen bereik zijn.
Kenmerken en voordelen
Duurzame en uitstekende reinigingsprestatiesBijzonder hoge stoomdruk (8 bar), heetwatertemperatuur ca. 70 °C en uitstekende zuigkracht. Verwijdert gemakkelijk, snel, efficiënt en zonder gebruik van chemicaliën het meest hardnekkige vuil. Duurzaam, robuust en hierdoor zeer rendabel toestel.
EASY Bedieningsknop met zeven bedieningsmodiBijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen tijdrovende inductie nodig. Stoom/stofzuigt met/zonder eco!efficiency-modus en zelfreinigende machine. Aan/uit-schakelaar, koud water, gebruik met wasmiddel, spoelen.
Stoom-/zuigslang met stoom-/zuigpistoolBijzonder gebruiksvriendelijke draai- en drukschakelaar voor het regelen van verschillende functies. Biedt stoomregeling in drie standen, bediening met koud en warm water en gelijktijdig stofzuigen. Tijdbesparend: De modus kan tijdens het gebruik worden aangepast. U hoeft het reinigingsproces niet te onderbreken.
Handig display
- De bedrijfsstatus wordt op het display weergegeven als tekst of als staafdiagram.
- Service-informatie over aangegeven onderhoudsintervallen, zoals “Ontkalken”.
- Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd.
eco!efficiency-stand
- Hoge reinigingsprestaties met verminderde zuigkracht.
- Geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen dankzij het lage geluidsniveau tijdens het gebruik.
- Dit betekent dat ook nachtelijke reinigingstoepassingen geen probleem zijn.
Drietraps stoomdebietregeling
- Lichte stoom (niveau I) voor weinig vervuiling.
- Medium stoom (niveau II) voor gemiddelde vervuiling.
- Sterke stoom (niveau III) voor hardnekkige vervuiling.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Accessoires zoals mondstukken of ronde borstels zijn altijd bij de hand.
- Alle accessoires zijn schoon en veilig tijdens transport.
- Het netsnoer is veilig opgeborgen aan de achterkant van het apparaat voor transport.
Uitgebreid assortiment accessoires bij de levering inbegrepen
- 300 mm vloerzuigmond met borstelstrips en zuigmondinzetstuk.
- 150 mm handzuigmond met borstelstrips en zuigmondinzetstuk.
- Spleetmondstuk, puntstraalmondstuk, driehoekig mondstuk en drie verschillende ronde borstels.
Ergonomisch en gemakkelijk te vervoeren
- Houd de machine bij het laden vast aan de verzonken handgrepen en de duwbeugel.
- Bij transport over langere afstanden trek je de machine achter je aan de duwbeugel.
- Grote transportrollen maken het gemakkelijk om de machine te vervoeren, zelfs traplopen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stoomdruk (bar)
|max. 8
|Warmteafgifte (W)
|3000
|Opwarmtijd (min)
|7
|Temperatuur ketel (°C)
|max. 173
|Warmwatertemperatuur (°C)
|70 - 173
|Schoonwatertank (l)
|5,6
|Vuilwatertank (l)
|5
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 50
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|40
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|48
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Aan/uit-schakelaar, koud water/opzuigmodus, eco!efficiency-modus, stoom/heet water/koud water/opzuigmodus, koude spoelfunctie van het apparaat, reinigingsmiddel/opzuigmodus, zelfreinigende functie van het apparaat.
Inbegrepen bij levering
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Stoomzuigbuizen: 2 Stuk(s), 505 mm
- Vloerzuigmond: 300 mm
- Stoom-/zuigslang met stoom-/zuigpistool: 4 m
- Handmondstuk met rubberen strip: 150 mm
- Vloermondstuk met rubberen strip: 300 mm
- Handsproeier: 150 mm
- Detailmondstuk/adapter voor kierenmondstuk: 185 mm
- Verlengstuk voor puntstraalmondstuk: 140 mm
- Driehoekig mondstuk voor hand- of vloerreiniging van hoeken
- Kleine ronde borstel, roestvrij staal: 1 Stuk(s)
- Kleine ronde borstel, messing: 1 Stuk(s)
- Kleine ronde borstel, Pekalon (zwart): 1 Stuk(s)
- Duwbeugel
- Accessoire-opbergvak (verwijderbaar)
Uitvoering
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Behuizing: Roestvrij staal
- Opbergplaats aan boord voor netsnoer
- Display
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (drietraps)
- Veiligheidsvergrendeling op stoompistool
Videos
Toepassingen
- Hardnekkig vuil, vlekken en vet
- Wandtegels, keramische vloeren en andere harde oppervlakken
- Beslag, werkoppervlakken en roestvrijstalen oppervlakken
- Ramen, glazen deuren, glazen oppervlakken en spiegels
- Stoffen en gestoffeerd meubilair
- Interieurreiniging van voertuigen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SGV 8/5
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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