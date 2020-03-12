Lingettes en microfibre pouvant être pliées 16 fois,

contribuent également à éliminer la saleté au lieu de la répandre. Un côté propre de la lingette en microfibre est disponible après chaque pli. Il est préférable de traiter toutes les surfaces avec un nettoyant de surface et une lingette en microfibre, en particulier les zones en contact avec les mains, comme le tableau de bord, le volant ou le frein à main. Le détergent ne peut pas être pulvérisé sur la surface même, mais doit être appliqué sur la lilngette en microfibre. Une combinaison réussie avec nos détergents manuels !