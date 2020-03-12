Le nettoyage méthodique pour l'interieur
Extérieur étincelant, intérieur dégoûtant ? Pas une bonne idée, et évitable.
Toute personne qui a déjà eu à se s'asseoir dans un véhicule de location ou de flotte négligé sait à quel point cette sensation est désagréable. Afin d'éviter une telle impression négative et de garantir l'hygiène souhaitée, un nettoyage régulier de l'habitacle est indispensable.
3 Solutions parfaites sur mesure pour votre intérieur
Appareil d'injection/extraction Puzzi 10/1 Edition
Les injecteurs-extracteurs Kärcher sont parfaits pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol, des tissus d'ameublement et des sièges de voiture. Ces appareils Kärcher performants et pratiques nettoient toutes les surfaces textiles et décomposent et éliminent la saleté en un seul mouvement. Les turbines d'aspiration puissantes assurent un taux d'humidité résiduelle sans précédent.
Pour le plancher de l'habitable, les aspirateurs eau et poussières offrent une très bonne solution,
sachant que le nettoyage peut varier en fonction de la saison et de l'humidité. Les tapis en caoutchouc peuvent être lavés à l'eau tandis que les tapis textiles peuvent être débarrassés de la saleté par injection/extraction. Les sièges doivent, eux aussi, être traités une à deux fois par an à l'aide d'appareils d'injection/extraction afin qu'ils restent propres. Il suffit de veiller à bien aérer après leur utilisation jusqu'à ce que les surfaces textiles soient sèches.
Lingettes en microfibre pouvant être pliées 16 fois,
contribuent également à éliminer la saleté au lieu de la répandre. Un côté propre de la lingette en microfibre est disponible après chaque pli. Il est préférable de traiter toutes les surfaces avec un nettoyant de surface et une lingette en microfibre, en particulier les zones en contact avec les mains, comme le tableau de bord, le volant ou le frein à main. Le détergent ne peut pas être pulvérisé sur la surface même, mais doit être appliqué sur la lilngette en microfibre. Une combinaison réussie avec nos détergents manuels !