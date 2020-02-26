Nettoyeur haute pression : La solution nettoyage pour votre fleet management
Un nettoyage méthodique de vos véhicules de société permet de gagner du temps et offre de meilleurs résultats.
Pourquoi choisir un nettoyeur haute pression professionnel pour votre parc automobile?
Maintien de la valeur, éclat et hygiène pour les parcs de véhicules
Certaines flottes de véhicules ont beau se composer de véhicules tout à fait robustes tels que les camionnettes ou autres, la peinture, soit une surface délicate, reste néanmoins toujours un facteur à prendre en compte. Le principal atout du nettoyage à haute pression est le travail sans contact, permettant d'enlever les salissures sans rayer le véhicule. L'important est que le nettoyage des véhicules ait lieu sur une aire de lavage avec un sol résistant aux acides et dotée d'un système de séparation d'huile. Avant de commencer le nettoyage, il convient d'appliquer un détergent pour jantes ainsi qu'un produit démoustiquant sur le radiateur et le pare-brise. Toute utilisation de détergents complémentaires en plein soleil doit être évitée pour empêcher que les produits sèchent avant la fin du temps d'action nécessaire. L'effet de coup de bélier des gouttes qui sont projetées sur la surface à haute pression décolle la saleté pendant l'opération de nettoyage à proprement parler. L'eau s'écoule parallèlement à la surface entre la saleté et la surface. Grâce à ces forces de cisaillement, les particules détachées sont évacuées.
Nettoyage à haute pression : sans contact et efficace
Certains parcs automobiles ont beau se composer de véhicules de société tout à fait robustes tels que les camionnettes ou autres, la peinture, une surface délicate, reste toujours un facteur à prendre en compte. Le nettoyage à haute pression a comme principal atout de permettre un travail sans contact, permettant d'enlever les salissures sans rayer le véhicule. L'important est que le nettoyage des véhicules de société ait lieu sur une aire de lavage avec un sol résistant aux acides et dotée d'un système de séparation d'huile.
Avant de commencer le nettoyage, il convient d'appliquer un détergent pour jantes ainsi qu'un produit démoustiquant sur le radiateur et le pare-brise. Toute utilisation de détergents complémentaires en plein soleil doit être évitée pour empêcher que les produits sèchent avant la fin du temps d'action nécessaire. Lors du lavage à proprement parler, le nettoyeur haute pression professionnel projette des gouttes avec un effet de coup de bélier pour décoller efficacement la saleté de la surface. L'eau s'écoule parallèlement à la surface entre la saleté et la surface. Grâce à ces forces de cisaillement, les particules détachées sont évacuées.
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À L'EAU FROIDE
La solution idéale pour une utilisation rapide et quotidienne.
Nettoyeur haute pression à eau froide - efficace contre les salissures tenaces. Pour le nettoyage quotidien des appareils, véhicules ou bâtiments, le nettoyeur haute pression à eau froide Kärcher élimine les souillures même tenaces grâce à un débit et une pression élevée.
Nettoyage sans contact
Nettoyage efficace avec nos détergents
Parfait pour une utilisation au quotidien
NOTRE SÉLECTION
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À L'EAU CHAUDE
La méthode la plus efficace et la plus rapide
Les moyens techniques employés doivent être adaptés en fonction de la taille du parc automobile et de la puissance souhaitée. De manière générale, les nettoyeurs haute pression à eau chaude offrent une plus grande efficacité étant donné que le facteur thermique s'ajoute à l'action mécanique de l'eau à haute pression pour augmenter les performances (voir encadré : Interaction des différents facteurs : le cercle de Sinner). Les graisses et huiles sont dissoutes plus facilement et le séchage est plus rapide. Par ailleurs, il est important de savoir que la pression n'est pas nécessairement déterminante pour le temps de travail, contrairement au débit d'eau. Un appareil avec 1 000 litres permet de gagner 60 pour cent de temps de nettoyage par rapport à un appareil avec 500 litres.
Séchage plus rapide
Temps de travail plus court
Parfait pour la saleté tenace
NOTRE SÉLECTION
Trois conseils pour choisir un nettoyeur à haute pression professionnel
Conseil 1: Si des surfaces particulièrement encrassées ou texturées requièrent un renforcement du facteur mécanique par une brosse, il est impératif de nettoyer le véhicule à haute pression au préalable. Sinon, la brosse fait pénétrer la saleté présente dans la peinture, causant ainsi des rayures.
Conseil 2: Nombreux sont les utilisateurs qui accordent une grande importance à l'ergonomie lors du choix des accessoires haute pression. Il existe par exemple les poignées-pistolets de Kärcher qui s'appuient sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien pour l'utilisateur. Des lances d'arrosage qui restent orientables sous pression sont également disponibles. Elles permettent de nettoyer les roues à rayons ou les ailes sans que l'utilisateur ait à se contorsionner.
Conseil 3: Lorsqu'on est confronté à des surfaces étendues et fortement encrassées, dans le cas des camions par exemple, des détergents moussants facilitent le travail. La mousse offre un contrôle facile des zones où le détergent a déjà été appliqué et adhère plus longtemps, augmentant donc le temps d'action. Appliquée à l'aide d'un générateur de mousse avec réservoir intégré ou d'un canon à mousse, elle permet d'obtenir d'excellents résultats en toute facilité.