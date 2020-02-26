Nettoyage à haute pression : sans contact et efficace

Certains parcs automobiles ont beau se composer de véhicules de société tout à fait robustes tels que les camionnettes ou autres, la peinture, une surface délicate, reste toujours un facteur à prendre en compte. Le nettoyage à haute pression a comme principal atout de permettre un travail sans contact, permettant d'enlever les salissures sans rayer le véhicule. L'important est que le nettoyage des véhicules de société ait lieu sur une aire de lavage avec un sol résistant aux acides et dotée d'un système de séparation d'huile.

Avant de commencer le nettoyage, il convient d'appliquer un détergent pour jantes ainsi qu'un produit démoustiquant sur le radiateur et le pare-brise. Toute utilisation de détergents complémentaires en plein soleil doit être évitée pour empêcher que les produits sèchent avant la fin du temps d'action nécessaire. Lors du lavage à proprement parler, le nettoyeur haute pression professionnel projette des gouttes avec un effet de coup de bélier pour décoller efficacement la saleté de la surface. L'eau s'écoule parallèlement à la surface entre la saleté et la surface. Grâce à ces forces de cisaillement, les particules détachées sont évacuées.