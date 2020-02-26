Drie tips voor het kiezen van een professionele hogedrukreiniger

Tip 1: Als bijzonder vuile of gestructureerde oppervlakken een versterking van de mechanische factor met een borstel vereisen, is het noodzakelijk om het voertuig vooraf met hoge druk te reinigen. Anders dringt de borstel door tot het in de verf aanwezige vuil, wat krassen veroorzaakt.

Tip 2: Veel gebruikers hechten veel belang aan ergonomie bij het kiezen van hogedrukaccessoires. Er zijn bijvoorbeeld pistoolgrepen van Kärcher die de reactiekracht van de hogedrukstraal gebruiken om de houdkracht voor de gebruiker tot nul te reduceren. Spuitpistolen die onder druk richtbaar blijven, zijn evenwel beschikbaar. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om spaakwielen of vleugels schoon te maken zonder dat de gebruiker zich moet draaien.

Tip 3: Wanneer men geconfronteerd wordt met grote en sterk vervuilde oppervlakken, bijvoorbeeld in het geval van vrachtwagens, vergemakkelijken schuimende reinigingsmiddelen het werk. Het schuim hecht beter en langer, waardoor de werktijd wordt verlengd. Als men hiertoe een schuimlans met geïntegreerd reservoir of schuimkanon benut, verkrijgt men met gemak het gewenste resultaat.