PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS VOOR FLEET MANAGEMENT
Een methodische reiniging van het wagenpark bespaart tijd en levert betere resultaten op.
Waarom kiezen voor professionele hogedrukreinigers?
Waardebehoud, uitstraling en netheid van wagenparken
Bent u actief in autoverhuur, of beheert u een bedrijfsvloot of gemeentelijk wagenpark? Indien u de netheid van uw wagenpark bewaakt, zal u kunnen rekenen op een langere levensduur, een nette uitstraling en, afhankelijk van de mate van vervuiling, een gemakkelijker onderhoud. Door de juiste technieken voor exterieur- en interieurreiniging te combineren met deskundige werkprocessen, wordt het doel snel en efficiënt bereikt. We laten u in onderstaand overzicht graag ontdekken waarom de weersomstandigheden een belangrijke rol spelen, en welke invloed het waterdebiet van een hogedrukreiniger kan hebben op de vereiste werktijd.
Hogedrukreiniging: contactloos en efficiënt
Sommige voertuigvloten kunnen bestaan uit behoorlijk robuuste voertuigen, zoals bestelwagens of andere. Echter dient men er rekening mee te houden dat de verflaag een delicaat oppervlak blijft. Het belangrijkste voordeel van werken met hogedrukreiniging is dat men contactloos kan werken en dat men het vuil van het voertuig kan verwijderen zonder krassen te veroorzaken.
Door de impact van de waterslag van druppels die op het hogedrukoppervlak worden geprojecteerd, wordt vuil verwijderd tijdens de reinigingsbewerking. Doordat het water parallel stroomt aan het oppervlak, tussen het vuil en het oppervlak, worden losgemaakte deeltjes geëvacueerd, dankzij afschuifkracht.
REINIGEN MET KOUD WATER
De ideale oplossing voor snel en dagelijks gebruik.
Koudwater hogedrukreinigers - een koude douche voor hardnekkig vuil. Dagelijks schone machines, voertuigen en gebouwen: met druk en een hoge capaciteit kan de koudwater hogedrukreiniger ook hardnekkig vuil verwijderen. Ideaal voor plaatsen met grote oppervlakken.
Contactloos reinigen
Efficiënt reinigen met detergent
Perfect voor dagelijks gebruik
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REINIGEN MET WARM WATER
De meest efficiënte en snelste methode
De te gebruiken technische middelen dienen te worden aangepast aan de grootte van het wagenpark en de gewenste efficiëntie. Over het algemeen zijn warmwaterapparaten efficiënter omdat een thermische factor wordt toegevoegd aan de mechanische werking van water onder hoge druk, dit om de prestaties te verbeteren. In dit geval worden vetten en oliën sneller opgelost en ook het drogen gaat sneller. Bovendien is het belangrijk om te weten dat de druk niet noodzakelijk bepalend is voor de werktijd, in tegenstelling tot het waterdebiet. Een apparaat met 1.000 liter bespaart 60 procent aan schoonmaaktijd vergeleken met een apparaat met 500 liter.
Kortere droogtijd
Kortere werktijd
Perfect voor hardnekkig vuil
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Drie tips voor het kiezen van een professionele hogedrukreiniger
Tip 1: Als bijzonder vuile of gestructureerde oppervlakken een versterking van de mechanische factor met een borstel vereisen, is het noodzakelijk om het voertuig vooraf met hoge druk te reinigen. Anders dringt de borstel door tot het in de verf aanwezige vuil, wat krassen veroorzaakt.
Tip 2: Veel gebruikers hechten veel belang aan ergonomie bij het kiezen van hogedrukaccessoires. Er zijn bijvoorbeeld pistoolgrepen van Kärcher die de reactiekracht van de hogedrukstraal gebruiken om de houdkracht voor de gebruiker tot nul te reduceren. Spuitpistolen die onder druk richtbaar blijven, zijn evenwel beschikbaar. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om spaakwielen of vleugels schoon te maken zonder dat de gebruiker zich moet draaien.
Tip 3: Wanneer men geconfronteerd wordt met grote en sterk vervuilde oppervlakken, bijvoorbeeld in het geval van vrachtwagens, vergemakkelijken schuimende reinigingsmiddelen het werk. Het schuim hecht beter en langer, waardoor de werktijd wordt verlengd. Als men hiertoe een schuimlans met geïntegreerd reservoir of schuimkanon benut, verkrijgt men met gemak het gewenste resultaat.