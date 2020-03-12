Microvezeldoekjes die 16 keer kunnen gevouwen worden,

helpen ook om vuil te verwijderen in plaats van vuil te verspreiden. Na elke plooibeurt is er een schone zijde van het microvezeldoekje beschikbaar. Alle oppervlakken worden het best behandeld met een oppervlakte-reinigingsmiddel en een microvezeldoek, meer in het bijzonder de gebieden die in contact komen met handen, zoals het dashboard, het stuurwiel of de handrem. Het reinigingsmiddel mag niet op het oppervlak worden gesproeid, maar moet worden aangebracht op de microvezeldoek. Samen met onze manuele detergenten een geslaagde combinatie!