Methodische reiniging van je interieur
Een glanzend exterieur, maar verwaarloosd interieur? Dat vermijden we beter.
Iedereen die ooit in een slecht onderhouden huur- of vlootwagen heeft moeten zitten, weet hoe onprettig dat is. Om een dergelijke negatieve indruk te voorkomen en de gewenste hygiëne te garanderen, is een regelmatige reiniging van de passagiersruimte van een voertuig essentieel.
3 Perfecte oplossingen op maat voor uw interieur
Sproei-/extractie-apparaat Puzzi 10/1 Edition
Vloerbedekkingen, bekledingen en autostoelen reinig je probleemloos met de tapijtreiniger van Kärcher. De krachtige en handige Kärcher sproei-extractie-apparaten reinigen alle textieloppervlakken en ontbinden en verwijderen vuil in een enkele beweging. De krachtige zuigturbines zorgen voor een ongekend laag rest-vochtgehalte.
Voor de vloer in de passagiersruimte bieden stof-/waterzuigers een goede oplossing,
wetende dat het schoonmaken varieert naargelang het seizoen en de vochtigheid. De rubberen matten kunnen gewassen worden met water terwijl de textielmatten het best ontdaan worden van vuil door injectie en extractie. Ook de zetels dienen een- à tweemaal per jaar behandeld te worden met behulp van sproei-extractieapparaten om ze echt schoon te houden. Na de behandeling moet u enkel zorgen voor een goede ventilatie tot de textieloppervlakken droog zijn.
Microvezeldoekjes die 16 keer kunnen gevouwen worden,
helpen ook om vuil te verwijderen in plaats van vuil te verspreiden. Na elke plooibeurt is er een schone zijde van het microvezeldoekje beschikbaar. Alle oppervlakken worden het best behandeld met een oppervlakte-reinigingsmiddel en een microvezeldoek, meer in het bijzonder de gebieden die in contact komen met handen, zoals het dashboard, het stuurwiel of de handrem. Het reinigingsmiddel mag niet op het oppervlak worden gesproeid, maar moet worden aangebracht op de microvezeldoek. Samen met onze manuele detergenten een geslaagde combinatie!