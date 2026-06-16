Rapport qualité-prix exceptionnel : le nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé de la gamme Compact HDS 6/15-4 C Classic doté d'un puissant moteur à 4 pôles. Une pompe à vilebrequin performante établit la pression nécessaire et permet d'accomplir efficacement et rapidement un vaste éventail de tâches de nettoyage avec le pistolet haute pression Classic éprouvé. La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés en fonction des besoins. Le filtre à eau intégré garde les particules de saleté à l'écart de la pompe et prolonge la durée de vie. La technologie à eau chaude décompose même les lubrifiants avec efficacité et réduit l'utilisation de détergents. Ultra fiable et facile d'entretien, le HDS 6/15-4 C Classic est conçu pour une utilisation quotidienne en conditions difficiles, que ce soit sur des chantiers, dans l'agriculture, le secteur automobile ou celui des transports. Un châssis tubulaire robuste en acier assure la protection contre les chocs tandis que des roues anticrevaison garantissent une grande mobilité. Grâce à un point d'élingage, l'appareil peut également être chargé par grue. Le réservoir de carburant de 30 litres permet des utilisations prolongées. Un compartiment de rangement pratique est prévu pour les accessoires emportés.