Grâce à son débit énorme de 1 800 litres par heure, le nettoyeur haute pression mobile à eau chaude HDS 18/18-4 S Classic s'illustre par une efficacité maximale pour l'élimination des salissures les plus extrêmes. La pompe à vilebrequin robuste et protégée par un filtre fin à eau permet en outre une pression de travail pouvant aller jusqu'à 180 bar et l'utilisation parallèle de deux lances d'arrosage. De plus, la poignée-pistolet haute pression EASY!Force Advanced, dotée du réglage Servo Control pour l'ajustement de la quantité et de la pression d'eau directement sur le pistolet, garantit un travail sans fatigue. Des roues anticrevaison, deux roulettes pivotantes et un crochet de levage contribuent également à un maniement facile d'utililisation et permettent un transport facile de l'appareil. Par ailleurs, le HDS 18/18-4 S Classic dispose d'un moteur électrique lent à 4 pôles refroidi à l'air avec démarrage progressif, d'un contrôle de flamme pour l'utilisation stationnaire, d'un dosage d'agent d'entretien dans le réservoir à flotteur pour la protection contre les dépôts de calcaire et le mode eco!efficiency de Kärcher pour un fonctionnement économique. Qui plus est, un châssis tubulaire solide en acier assure une protection fiable de l'appareil contre les dommages. Un flexible haute pression de dix mètres est inclus.