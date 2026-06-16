Dankzij zijn enorme debiet van 1800 liter per uur, biedt de HDS 18/18-4 S Classic mobiele warmwater hogedrukreiniger maximale efficiëntie bij het verwijderen van de meest hardnekkige vervuiling. De robuuste krukaspomp, die wordt beschermd door een waterfijnfilter, maakt ook een werkdruk tot 180 bar en het parallel gebruik van twee spuitlansen mogelijk. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool met servoregelaar voor het instellen van het watervolume en de druk rechtstreeks vanaf het pistool zorgt voor vermoeidheidsvrij werken. Lekbestendige wielen, twee zwenkwielen en een kraanhaak dragen ook bij aan een gebruiksvriendelijke bediening en maken het gemakkelijk om de machine te transporteren. De HDS 18/18-4 S Classic heeft ook een luchtgekoelde, 4-polige elektromotor met laag toerental en soft start, vlambewaking voor stationair bedrijf, dosering van systeemonderhoud in de vlotterbak ter bescherming tegen kalkafzetting en Kärcher's eco!efficiency-modus voor zuinig gebruik. Bovendien beschermt een stevig stalen buizenframe de machine betrouwbaar tegen beschadigingen. Een hogedrukslang van tien meter is inbegrepen in de levering.