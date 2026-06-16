Hogedrukreiniger HDS 18/18-4 Classic
De mobiele warmwater hogedrukreiniger biedt een zeer hoge spoelcapaciteit van 1800 l/u en maakt het mogelijk om twee spuitlansen parallel te gebruiken bij een waterdruk van 180 bar.
Dankzij zijn enorme debiet van 1800 liter per uur, biedt de HDS 18/18-4 S Classic mobiele warmwater hogedrukreiniger maximale efficiëntie bij het verwijderen van de meest hardnekkige vervuiling. De robuuste krukaspomp, die wordt beschermd door een waterfijnfilter, maakt ook een werkdruk tot 180 bar en het parallel gebruik van twee spuitlansen mogelijk. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool met servoregelaar voor het instellen van het watervolume en de druk rechtstreeks vanaf het pistool zorgt voor vermoeidheidsvrij werken. Lekbestendige wielen, twee zwenkwielen en een kraanhaak dragen ook bij aan een gebruiksvriendelijke bediening en maken het gemakkelijk om de machine te transporteren. De HDS 18/18-4 S Classic heeft ook een luchtgekoelde, 4-polige elektromotor met laag toerental en soft start, vlambewaking voor stationair bedrijf, dosering van systeemonderhoud in de vlotterbak ter bescherming tegen kalkafzetting en Kärcher's eco!efficiency-modus voor zuinig gebruik. Bovendien beschermt een stevig stalen buizenframe de machine betrouwbaar tegen beschadigingen. Een hogedrukslang van tien meter is inbegrepen in de levering.
Kenmerken en voordelen
Robuust en betrouwbaar voor de zwaarste klussenRobuuste krukaspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher. Een robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging. Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.
Efficiënte brandertechniekHoge efficiëntie met lage emissies en een lange levensduur. Lange werktoepassingen dankzij brandstoftank van 30 liter. In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool. EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Betrouwbaarheid
- Groot waterfijnfilter voor een optimale bescherming van de pomp.
- Krachtige, 4-polige traag lopende elektromotor.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
Grote mobiliteit
- Lekbestendige, grote wielen voor veilig manoeuvreren op oneffen ondergrond.
- Met kraanhaak voor eenvoudig transport.
- Stabiele metalen zwenkwielen en grote wielen maken dit apparaat uitstekend geschikt voor gebruik in de bouw.
Vlotterbak met systeemonderhoudsdosering
- Wateronthardingssysteem voorkomt kalkaanslag op de verwarmingsspiraal en verlengt zo de levensduur.
Voorbereiding voor stationair gebruik
- Standaard met geïntegreerde vlambewaking voor stationair gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|870 - 1730
|Werkdruk (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|6,5
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|5,2
|Vermogen (kW)
|11
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|025
|Watertoevoer
|1″
|Brandstoftank (l)
|30
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|210
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|222,2
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Drukuitschakeling
- Optie voor een bediening met 2 lansen
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 18/18-4 Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.