Nettoyeurs haute pression HD 5/12 C
Pratique, mobile et polyvalent: le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/12 C pour une opération aussi bien verticale que horizontale. Contenant un dispositif de rangement pour les accessoires, une culasse en laiton et une décompression automatique.
Le nettoyeur haute pression à eau chaude compacte, léger et polyvalent HD 5/12 C offre une mobilité excellente et convient à une utilisation aussi bien verticale que horizontale. La machine est équipée d'un dispositif de rangement sophistiqué pour les accessoires et d'une culasse en laiton et d'une décompression automatique qui garantissent une longue durée de service. Le nouveau pistolet haute pression EASY!Force et le système de connexion rapide EASY!Lock sont également inclus dans le paquet d'équipement. Le pistolet EASY!Force utilise l’effet de recul de la haute pression, en réduisant ainsi la force de maintien pour l’opérateur jusqu’à zéro, tandis que le système de connexion rapide EASY!Lock permet de réduire considérablement la durée de la mise en route : c’est 5 fois plus vite que les systèmes de fils traditionnels, mais au même moment toujours durable et robuste. Voilà pourquoi l'opération sans efforts et la mise en route et le démontage rapides sont des caractéristiques standard qui montrent le concept général réussi de la machine.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
MobilitéLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Dans le cas d’un fonctionnement à l’horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l’appareil bénéficie d’une stabilité maximale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 500
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|Pression max. (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Puissance de raccordement (kW)
|2,5
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse (mm)
|35
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|24,4
|Poids emballage inclus (kg)
|26,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 360 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance d'arrosage: 840 mm
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
- Coupure de la pression
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 5/12 C
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.