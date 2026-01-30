Le nettoyeur haute pression à eau chaude compacte, léger et polyvalent HD 5/12 C offre une mobilité excellente et convient à une utilisation aussi bien verticale que horizontale. La machine est équipée d'un dispositif de rangement sophistiqué pour les accessoires et d'une culasse en laiton et d'une décompression automatique qui garantissent une longue durée de service. Le nouveau pistolet haute pression EASY!Force et le système de connexion rapide EASY!Lock sont également inclus dans le paquet d'équipement. Le pistolet EASY!Force utilise l’effet de recul de la haute pression, en réduisant ainsi la force de maintien pour l’opérateur jusqu’à zéro, tandis que le système de connexion rapide EASY!Lock permet de réduire considérablement la durée de la mise en route : c’est 5 fois plus vite que les systèmes de fils traditionnels, mais au même moment toujours durable et robuste. Voilà pourquoi l'opération sans efforts et la mise en route et le démontage rapides sont des caractéristiques standard qui montrent le concept général réussi de la machine.