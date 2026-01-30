Nettoyeurs haute pression HD 5/15 C Plus
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C Plus est mobile et s’adapte à toutes les situations de nettoyage professionnelle. Ce modèle est équipé en série d’une rotabuse.
Avec un poids allégé et des dimensions améliorées, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C Plus est un outil mobile qui s’adapte à toutes les situations. Il se transporte aisément grâce à sa poignée sur l’avant et se charge sans difficulté dans n'importe quel véhicule. Son dispositif d'enroulement du câble avec sangle de maintien et son guidon en aluminium réglable en hauteur le rendent très pratique à utiliser. L’appareil offre une grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce à la pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures via l'habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
MobilitéLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Dans le cas d’un fonctionnement à l’horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l’appareil bénéficie d’une stabilité maximale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Pression max. (bar/MPa)
|200 / 20
|Puissance de raccordement (kW)
|2,8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse (mm)
|32
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|26,1
|Poids emballage inclus (kg)
|28,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 360 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Rotabuse
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
- Coupure de la pression
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.