Avec un poids allégé et des dimensions améliorées, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C Plus est un outil mobile qui s’adapte à toutes les situations. Il se transporte aisément grâce à sa poignée sur l’avant et se charge sans difficulté dans n'importe quel véhicule. Son dispositif d'enroulement du câble avec sangle de maintien et son guidon en aluminium réglable en hauteur le rendent très pratique à utiliser. L’appareil offre une grande résistance aux chocs et à la corrosion grâce à la pompe, l'arrivée d'eau et la sortie haute pression en laiton. La pompe haute pression et le moteur sont protégés contre les dommages et les souillures via l'habillage intégral antichoc. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité.