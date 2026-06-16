Doté d'une lance en acier inoxydable de 840 millimètres, ce nettoyeur haute pression est un modèle de compacité qui allie facilité d'utilisation et robustesse. Il est idéal pour le nettoyage simple et en profondeur des véhicules, des machines et des outils ainsi que de la cour et du jardin. Il est doté d'une culasse en laiton et d'un flexible avec insert en acier de haute qualité pour une faible usure et une durée de vie accrue. Le système de décompression automatique protège les composants, ce qui garantit une longue durée de vie ainsi que de faibles frais de maintenance et de réparation. Le kit Home Base intégré facilite le rangement des buses. Ce kit très complet propose également les attaches rapides EASY!Lock qui permettent une manipulation nettement plus rapide qu'avec des raccords filetés classiques.