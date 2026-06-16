Nettoyeurs haute pression HD 5/13 E Classic
Nettoyeur haute pression HD 5/11 E Classic compact, robuste et facile d'utilisation. Avec culasse en laiton et accessoires de haute qualité.
Doté d'une lance en acier inoxydable de 840 millimètres, ce nettoyeur haute pression est un modèle de compacité qui allie facilité d'utilisation et robustesse. Il est idéal pour le nettoyage simple et en profondeur des véhicules, des machines et des outils ainsi que de la cour et du jardin. Il est doté d'une culasse en laiton et d'un flexible avec insert en acier de haute qualité pour une faible usure et une durée de vie accrue. Le système de décompression automatique protège les composants, ce qui garantit une longue durée de vie ainsi que de faibles frais de maintenance et de réparation. Le kit Home Base intégré facilite le rangement des buses. Ce kit très complet propose également les attaches rapides EASY!Lock qui permettent une manipulation nettement plus rapide qu'avec des raccords filetés classiques.
Caractéristiques et avantages
Usure réduite et durée de vie élevéeCulasse en laiton haut de gamme. Pistons plongeurs en acier inoxydable à revêtement en céramique. Réduction automatique de la pression.
Accessoires haut de gammeLance en acier inoxydable de 840 mm. Flexible en caoutchouc robuste avec insert en acier. Pistolet haute pression professionnel avec vanne en acier inoxydable.
Nombreuses possibilités de rangementSupport de rangement de buses. Crochets pour câble intégrés. Support de lance.
Filetage rapide EASY!Lock
- Temps de préparation courts (montage et démontage).
- Changement rapide des accessoires.
- Utilisation intuitive.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|130
|Pression max. (bar)
|170
|Puissance de raccordement (kW)
|2,7
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|034
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Mobilité
|amovible
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|18,8
|Poids emballage inclus (kg)
|27,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|334 x 366 x 954
Inclus dans la livraison
- Powerbuse
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 200 bar
Équipement
- Pompe axiale à 3 pistons: avec pistons en acier inoxydable
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage manuel de véhicules
- Pour le nettoyage de machines et d'outils (sur le chantier)
- Pour le nettoyage de la cour et du jardin (murs, chemins, pavillons)
- Pour le nettoyage spontané de petites surfaces
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 5/13 E Classic
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