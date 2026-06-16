Deze hogedrukreiniger is een compacte machine met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans, die indruk maakt met zijn eenvoudige bediening en hoge robuustheid. Hij wordt gebruikt voor eenvoudige, grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, evenals erven en tuinen. Hij is voorzien van een messing cilinderkop en een hoogwaardige staaldraadgeweven slang, wat resulteert in geringe slijtage en een lange levensduur. Het automatische drukverlagingssysteem beschermt componenten, verlengt de levensduur en verlaagt de reparatie- en onderhoudskosten. De geïntegreerde Home Base wordt gebruikt voor het gemakkelijk opbergen van de sproeiers. Dit complete totaalpakket wordt afgerond door de EASY!Lock snelkoppelingen, die een aanzienlijk snellere bediening mogelijk maken in vergelijking met conventionele schroefdoppen.