Hogedrukreiniger HD 5/13 E Classic
Compacte, robuuste en eenvoudige HD 5/13 E Classic hogedrukreiniger. Met messing cilinderkop en hoogwaardige accessoires.
Deze hogedrukreiniger is een compacte machine met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans, die indruk maakt met zijn eenvoudige bediening en hoge robuustheid. Hij wordt gebruikt voor eenvoudige, grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, evenals erven en tuinen. Hij is voorzien van een messing cilinderkop en een hoogwaardige staaldraadgeweven slang, wat resulteert in geringe slijtage en een lange levensduur. Het automatische drukverlagingssysteem beschermt componenten, verlengt de levensduur en verlaagt de reparatie- en onderhoudskosten. De geïntegreerde Home Base wordt gebruikt voor het gemakkelijk opbergen van de sproeiers. Dit complete totaalpakket wordt afgerond door de EASY!Lock snelkoppelingen, die een aanzienlijk snellere bediening mogelijk maken in vergelijking met conventionele schroefdoppen.
Kenmerken en voordelen
Weinig slijtage en lange levensduurHoogwaardige messing cilinderkop. Roestvrij stalen plunjers met keramische coating Automatische drukvermindering
Accessoires van hoge kwaliteit840 mm lange roestvrijstalen lans Robuuste rubberen slang met stalen gaasversterking Professioneel hogedrukpistool met roestvrij stalen ventiel
Talrijke opbergmogelijkhedenHouder voor het opbergen van sproeiers Lanshouder Lanshouder
EASY!Lock snelkoppeling
- Korte insteltijden (montage en demontage)
- Snelle vervanging van accessoires
- Intuïtieve bediening
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|130
|Max. druk (bar)
|170
|Vermogen (kW)
|2,7
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|034
|Watertoevoer
|3/4″
|Draagbaarheid
|kar
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|18,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|27,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|334 x 366 x 954
Inbegrepen bij levering
- Powersproeier
- Sproeilans: 840 mm
- Spuitpistool: Standaard
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 200 bar
Uitvoering
- 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Voor het reinigen van voertuigen
- Voor het reinigen van machines en gereedschap (op de bouwplaats)
- Voor het reinigen van tuinen (muren, paden, paviljoens)
- Voor spontane reiniging van kleine oppervlakken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 5/13 E Classic
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Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.