Le HD 5/11 EX Plus Classic est un nettoyeur haute pression robuste et compact équipé d'une lance en acier inoxydable de 840 millimètres. Il permet un nettoyage simple et en profondeur des véhicules, des machines et des outils ainsi que de la cour et du jardin. L'appareil est équipé d'une culasse en laiton et d'un flexible avec insert en acier de haute qualité pour une usure réduite et une robustesse élevée. La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. L'appareil offre d'autres atouts pratiques comme l'enrouleur de flexible pour en faciliter le rangement et le kit Home Base intégré pour le rangement de buses. La buse rotative permet d'éliminer même les salissures les plus tenaces. Les attaches rapides EASY!Lock permettent une manipulation plus simple et rapide qu'avec des raccords filetés classiques sans pour autant faire de compromis sur la robustesse et la longévité.