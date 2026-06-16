Nettoyeurs haute pression HD 6/15-4 MX Plus Classic
Nettoyeur haute pression robuste et polyvalent avec cadre acier, moteur lent à 4 pôles, pompe à vilebrequin avec culasse en laiton pour une longue durée de vie et de faibles frais de maintenance.
Le nettoyeur haute pression HD 6/15-4 MX Plus Classic facile d'utilisation de la gamme Classic de Kärcher s'illustre par son format robuste, ses composants haut de gamme et durables ainsi que sa grande polyvalence. Cet appareil de milieu de gamme est adapté à diverses tâches de nettoyage, par exemple pour le nettoyage de véhicules, d'équipements de production, de machines et d'appareils agricoles ainsi que pour le nettoyage de façades et dans le secteur municipal. La pompe à vilebrequin durable avec culasse en laiton et fonction d'aspiration permet de travailler à des températures d'eau jusqu'à 60 °C et offre en outre des possibilités de réglage de la quantité d'eau et de la pression de service. Le régime réduit du moteur à 4 pôles à vitesse lente garantit par ailleurs une plus faible usure de la pompe qui est de plus protégée par un filtre à eau intégré. Tous les composants essentiels sont facilement accessibles en quelques gestes grâce à la maintenance simple. Le concept ingénieux du HD 6/15-4 MX Plus Classic est complété par un rangement bien pensé des accessoires avec des raccords EASY!Lock pour un changement d'accessoire rapide et intuitif.
Caractéristiques et avantages
Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesse
- Régime réduit du moteur pour une usure moindre de la pompe.
- Longue durée de vie du moteur.
- Seulement très faibles vibrations du moteur.
Pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton
- Longue durée de vie et faibles frais de maintenance.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Entretien facile
- Tous les composants essentiels sont accessibles en quelques gestes.
- Niveau de remplissage et qualité de l'huile faciles à vérifier grâce au verre-regard.
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
Système de rangement des accessoires élaboré
- Avec possibilité d'entreposage pratique pour les suceurs et les petites pièces.
- Permet un rangement sécurisé du flexible haute pression.
- Avec crochet à accessoires intégré pour le câble d'alimentation.
Accessoires Classic avec raccords EASY!Lock
- Accessoires robustes et durables.
- Montage et démontage rapides ainsi que changement d'accessoire simple.
- Facile et intuitif à utiliser.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|216 - 244
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|450 - 600
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|70 - 150
|Pression max. (bar)
|190
|Puissance de raccordement (kW)
|3,4
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|036
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|70,3
|Poids emballage inclus (kg)
|73,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|740 x 528 x 952
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Standard
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
- Rotabuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 20 m
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- ANTI!Twist
- Coupure de la pression
- Réglage continu de la pression et du débit d'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage à haute pression de véhicules
- Utilisable pour le nettoyage de façades
- Nettoyage des équipements de production dans l'industrie, par ex. dans les lignes de peinture, dans la production agroalimentaire ou l'industrie manufacturière
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les secteurs municipaux
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places, les voies d'accès, les fontaines ou les parkings publics
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 6/15-4 MX Plus Classic
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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