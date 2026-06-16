Hogedrukreiniger HD 6/15-4 MX Plus Classic
Robuuste, veelzijdige hogedrukreiniger met stalen frame, slanghaspel, 4-polige langzaamlopende motor en krukaspomp met messing cilinderkop voor een lange levensduur en minimaal onderhoud.
De gebruiksvriendelijke HD 6/15-4 MX Plus Classic uit de Classic-serie van Kärcher overtuigt door zijn robuuste ontwerp, hoogwaardige componenten en grote veelzijdigheid. Deze machine uit de middenklasse is geschikt voor uiteenlopende reinigingstaken, zoals het reinigen van voertuigen, productiefaciliteiten en landbouwmachines, evenals gevelreiniging en inzet in de gemeentelijke sector. De duurzame krukaspomp met messing cilinderkop en aanzuigfunctie maakt werken met watertemperaturen tot 60 °C mogelijk en biedt instelmogelijkheden voor de waterhoeveelheid en werkdruk. Het lagere toerental van de 4-polige elektromotor zorgt bovendien voor minder slijtage aan de pomp, die tevens wordt beschermd door een geïntegreerd waterfilter. Alle belangrijke onderdelen zijn dankzij het onderhoudsvriendelijke ontwerp in slechts enkele stappen bereikbaar. Het slimme concept van de HD 6/15-4 MX Plus Classic wordt gecompleteerd door de doordachte opbergruimte voor accessoires met EASY!Lock-aansluitingen voor het snel en intuïtief wisselen van toebehoren.
Kenmerken en voordelen
4-polige laagtoerige elektromotor
- Verminderd motortoerental voor minder pompslijtage.
- Lange levensduur van de motor.
- Zeer lage motortrillingen.
Robuuste krukaspomp met cilinderkop van messing
- Lange levensduur en lage onderhoudskosten.
- Druk en watervolume kunnen op de pomp zelf worden aangepast.
- Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Simpel onderhoud
- Alle belangrijke componenten zijn in een paar eenvoudige stappen toegankelijk.
- Het vulniveau en de kwaliteit van de olie zijn gemakkelijk af te lezen dankzij het kijkglas.
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap verwijderd en gereinigd worden.
Intelligente opberging voor toebehoren
- Met praktische opbergruimte voor sproeiers en kleine onderdelen.
- Maakt veilige opslag van de hogedrukslang mogelijk.
- Met geïntegreerde accessoirehaak voor de stroomkabel.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingen
- Robuuste en duurzame accessoires.
- Snel op te stellen en in te pakken plus eenvoudig vervangen van accessoires.
- Gemakkelijk en intuïtief te bedienen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|216 - 244
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|450 - 600
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|70 - 150
|Max. druk (bar)
|190
|Vermogen (kW)
|3,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|036
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|70,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|73,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|740 x 528 x 952
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: Standaard
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 20 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- ANTI!Twist
- Drukuitschakeling
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
Toepassingen
- Hogedrukreiniging van voertuigen
- Kan worden gebruikt voor het reinigen van gevels
- Het reinigen van productiemachines in de industrie, zoals in spuiterijen, in de voedselproductie of in de productiesector
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Reinigen van gemeenschappelijke ruimten zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/15-4 MX Plus Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.