De gebruiksvriendelijke HD 6/15-4 MX Plus Classic uit de Classic-serie van Kärcher overtuigt door zijn robuuste ontwerp, hoogwaardige componenten en grote veelzijdigheid. Deze machine uit de middenklasse is geschikt voor uiteenlopende reinigingstaken, zoals het reinigen van voertuigen, productiefaciliteiten en landbouwmachines, evenals gevelreiniging en inzet in de gemeentelijke sector. De duurzame krukaspomp met messing cilinderkop en aanzuigfunctie maakt werken met watertemperaturen tot 60 °C mogelijk en biedt instelmogelijkheden voor de waterhoeveelheid en werkdruk. Het lagere toerental van de 4-polige elektromotor zorgt bovendien voor minder slijtage aan de pomp, die tevens wordt beschermd door een geïntegreerd waterfilter. Alle belangrijke onderdelen zijn dankzij het onderhoudsvriendelijke ontwerp in slechts enkele stappen bereikbaar. Het slimme concept van de HD 6/15-4 MX Plus Classic wordt gecompleteerd door de doordachte opbergruimte voor accessoires met EASY!Lock-aansluitingen voor het snel en intuïtief wisselen van toebehoren.