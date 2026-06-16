La structure compacte et la poignée de transport à l'avant font du HD 5/11 P Plus un nettoyeur haute pression à eau froide ultra-mobile. Flexible, il fonctionne à l'horizontale et à la verticale. En position horizontale, il bénéficie d'une stabilité maximale. Sa lance courte de 840 mm est très maniable et dispose de deux positions : "parking" et "transport". Pratique et ergonomique, il est équipé de compartiments pour buse triple et rotabuse ainsi que d'une sangle pour le rangement du câble et de la poignée-pistolet EASY!Force. Pour un plus grand confort, la poignée pistolet permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide. L'HD HD 5/11 P Plus est parfait pour les artisans.