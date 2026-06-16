Hogedrukreiniger HD 5/11 P Plus
Compact, mobiel en lichtgewicht: de HD 5/11 P Plus hogedrukreiniger. Met vuilfrees, messing cilinderkop, draaghendel en automatische drukontlasting. Voor zowel verticaal als horizontaal gebruik.
Bij de draagbare hogedrukreiniger HD 5/11 P Plus wordt standaard een vuilfrees meegeleverd, voor het snel aanpakken van hardnekkige vervuiling. Deze compacte machine is een écht lichtgewicht en is zeer mobiel. De betrouwbare drieplunjer axiaalpomp is uitgerust met een hoogkwalitatieve messing cilinderkop. De hogedrukreiniger kan zowel in horizontale als verticale positie worden gebruikt en is hierdoor uiterst veelzijdig. Dankzij de extra draaggreep kan de machine gemakkelijk worden geladen en vervoerd. Het automatische drukontlastingssysteem beschermt de onderdelen, verlengt de service-levensduur en verlaagt de herstel- en onderhoudskosten. Hierdoor wordt werken met deze machine nóg comfortabeler. De uitschuifbare duwbeugel zorgt daarenboven voor nog meer comfort. Het vermindert de werktijden tijdens de opslag en het transport. Dit betekent tevens dat de machine minder plaats inneemt. De goed doordachte opbergruimte voor toebehoren voorziet een elastisch bandje om de hogedrukslang vast te maken en een opbergruimte voor de sproeiers en de schroefverbindingen (M18x1.5) voor de oppervlaktereinigers.
Kenmerken en voordelen
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool. EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Eersteklas mobiliteitDe geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt in- en uitladen gemakkelijk en het vervoer comfortabel. Compacte constructie en laag gewicht.
FlexibiliteitKan zowel staand als liggend worden gebruikt. Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie. Bij liggend gebruik biedt het apparaat maximale stabiliteit.
Kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.
Opbergvak voor toebehoren
- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van een oppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier.
- Rubberen band om de hogedrukslang te bevestigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|490
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|110 / 11
|Max. druk (bar/MPa)
|160 / 16
|Vermogen (kW)
|2,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|20,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|23
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|351 x 312 x 904
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Sproeilans: 840 mm
- Vuilfrees
Uitvoering
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Gevelreiniging
- Bouwsites
- Reiniging van vloeren en muren
- Buitenruimtes
- Fietsen
- Machines en toestellen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 5/11 P Plus
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