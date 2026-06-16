Bij de draagbare hogedrukreiniger HD 5/11 P Plus wordt standaard een vuilfrees meegeleverd, voor het snel aanpakken van hardnekkige vervuiling. Deze compacte machine is een écht lichtgewicht en is zeer mobiel. De betrouwbare drieplunjer axiaalpomp is uitgerust met een hoogkwalitatieve messing cilinderkop. De hogedrukreiniger kan zowel in horizontale als verticale positie worden gebruikt en is hierdoor uiterst veelzijdig. Dankzij de extra draaggreep kan de machine gemakkelijk worden geladen en vervoerd. Het automatische drukontlastingssysteem beschermt de onderdelen, verlengt de service-levensduur en verlaagt de herstel- en onderhoudskosten. Hierdoor wordt werken met deze machine nóg comfortabeler. De uitschuifbare duwbeugel zorgt daarenboven voor nog meer comfort. Het vermindert de werktijden tijdens de opslag en het transport. Dit betekent tevens dat de machine minder plaats inneemt. De goed doordachte opbergruimte voor toebehoren voorziet een elastisch bandje om de hogedrukslang vast te maken en een opbergruimte voor de sproeiers en de schroefverbindingen (M18x1.5) voor de oppervlaktereinigers.