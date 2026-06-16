Nettoyeurs haute pression HD 25/15-4 Cage Plus
Le nettoyeur haute pression eau froide triphasé HD 25/15-4 Cage Plus est équipé en série d’une rotabuse. Ce nettoyeur est idéal pour les utilisations les plus exigeantes en agriculture.
L’HD 25/15-4 Cage Plus est idéal pour nettoyer efficacement d'importantes quantités de saleté. Mobile, il peut se déplacer et être manœuvré facilement, même sur des terrains difficiles. Le Servo Control permet de réguler la pression et le débit d'eau directement à la poignée. Mise en veille automatique après 30 mn de non-utilisation, surveillance électronique et contrôleur de tension, de phase et de fuites garantissent la protection de l’appareil. Le système de démarrage électronique progressif « Soft Start » protège le système d’alimentation électrique contre les surintensités. Conçu pour répondre aux plus hautes normes de qualité, l'appareil est équipé pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus difficiles. La pompe à vilebrequin, les pistons en céramique et le moteur électrique 4 pôles triphasé refroidi par air lui confèrent une durée de vie plus élevée. La poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de recul à zéro et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.
Caractéristiques et avantages
Châssis CageRobuste châssis tubulaire Point de fixation de la grue intégré et compartiment d'accessoires. Protection de l'appareil contre les chocs
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnementDémarrage en douceur. Protection contre les surtensions et sous-tension. Protection contre les courts-circuits
Pour les travaux les plus exigeantsGrande mobilité grâce au guidon rabattable et aux roues anticrevaison. Le grand filtre à eau protège la pompe des dommages.
Durables et robustes
- Vilebrequins et bielles de très grandes dimensions avec roulements à billes robustes.
- Culasse robuste en laiton et des pistons en céramique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 2500
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Pression max. (bar/MPa)
|190 / 19
|Puissance de raccordement (kW)
|13
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|120
|Poids emballage inclus (kg)
|129
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|957 x 686 x 1080
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 1050 mm
- Powerbuse
- Rotabuse
- Lance à haute pression
- Servo Control
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
- Coupure de la pression
- Réglage continu de la pression et du débit d'eau
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage intensif pour les saletés extrêmes dans l'agriculture et la construction
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 25/15-4 Cage Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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