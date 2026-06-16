Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus

Onze mobiele specialist voor reinigingswerkzaamheden onder de zwaarste omstandigheden, bijvoorbeeld in de landbouw of de bouwsector: HD 25/15-4 Cage Plus. Deze driefasige, onverwarmde hogedrukreiniger maakt indruk in zeer waterintensieve toepassingen dankzij onze hoogwaardige krukaspomp, met een enorm waterdebiet tot 2.500 liter per uur. Met een werkdruk van 150 bar kan hij zelfs het meest extreme vuil aanpakken dat typisch is voor grote stallen, op grote bouwwerven, bij grondwerken en graafwerken, of in steenbreekinstallaties of steengroeven. Innovaties zoals de EASY!Lock snelsluitingen ondersteunen de gebruiker enorm. Vergeleken met conventionele schroefverbindingen maken ze de bediening vijf keer zo snel, zonder afbreuk te doen aan de robuustheid en de lange levensduur. En niet in de laatste plaats zorgen de lekvrije wielen ervoor dat de machine gemakkelijk te bedienen en te verplaatsen is, zelfs op ruw terrein.