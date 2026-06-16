Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus

Ideaal voor waterintensieve reinigingstaken: de HD 25/15-4 Cage Plus hogedrukreiniger met een werkdruk van 150 bar, een wateropbrengst van 2.500 l/u en een roestvrij stalen frame.

Onze mobiele specialist voor reinigingswerkzaamheden onder de zwaarste omstandigheden, bijvoorbeeld in de landbouw of de bouwsector: HD 25/15-4 Cage Plus. Deze driefasige, onverwarmde hogedrukreiniger maakt indruk in zeer waterintensieve toepassingen dankzij onze hoogwaardige krukaspomp, met een enorm waterdebiet tot 2.500 liter per uur. Met een werkdruk van 150 bar kan hij zelfs het meest extreme vuil aanpakken dat typisch is voor grote stallen, op grote bouwwerven, bij grondwerken en graafwerken, of in steenbreekinstallaties of steengroeven. Innovaties zoals de EASY!Lock snelsluitingen ondersteunen de gebruiker enorm. Vergeleken met conventionele schroefverbindingen maken ze de bediening vijf keer zo snel, zonder afbreuk te doen aan de robuustheid en de lange levensduur. En niet in de laatste plaats zorgen de lekvrije wielen ervoor dat de machine gemakkelijk te bedienen en te verplaatsen is, zelfs op ruw terrein.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus: Cage-frame
Cage-frame
Robuust buizenframe rondom. Met geïntegreerd hijsoog voor hijskraan. Beveiliging van het apparaat tegen beschadiging.
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus: Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid
Lekkagebeveiliging en softstarter. Beveiliging tegen over- en onderspanning. Bescherming tegen tweefasige kortsluiting.
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus: Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden.
Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden.
Hoge mobiliteit dankzij de inklapbare duwhandgreep en lekbestendige wielen. Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.
Lange levensduur en robuust
  • Extra grote krukassen en krukstangen met robuuste kogellagers.
  • Robuuste messing cilinderkop en keramische zuigers.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 500 - 2500
Temperatuur watertoevoer (°C) 60
Werkdruk (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. druk (bar/MPa) 190 / 19
Vermogen (kW) 13
Stroomkabel (m) 5
Kleur antraciet
Gewicht (met toebehoren) (kg) 120
Gewicht (incl. doos) (kg) 129
Afmetingen (l x b x h) (mm) 957 x 686 x 1080

Inbegrepen bij levering

  • Spuitpistool: EASY!Force Advanced
  • Lengte hogedrukslang: 15 m
  • Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
  • Roestvrij stalen spuitlans: 1050 mm
  • Powersproeier
  • Vuilfrees
  • Hogedruklans
  • Servo Control

Uitvoering

  • Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
  • Drukuitschakeling
  • Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus
Videos
Toepassingen
  • Intensieve hogedrukreiniging voor extreem vuil in de landbouw en de bouwsector.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 25/15-4 Cage Plus

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Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.