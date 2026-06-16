Le HDS 10/21-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude muni d'un brûleur à fuel qui apporte un plus en matière de haute pression : jusqu'à 210 bar de pression viennent à bout des salissures les plus tenaces. Le moteur électrique lent à 4 pôles mobilise une puissance importante pour les utilisations continues exigeantes. La pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton fournit jusqu'à 1 000 litres d'eau par heure. Le réservoir de stockage d'eau intègre une protection contre l'entartrage et un filtre à eau pour la protection de la pompe. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité de l'exploitation élevée est garantie par la surveillance électronique du brûleur à fuel et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les tâches d'entretien et de maintenance s'avèrent tout aussi conviviales. Une multitude d'accessoires disponibles permet l'ajustement du HDS 10/21-4 St à diverses tâches de nettoyage. L'appareil peut être complété par un manomètre et un compteur d'heures, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.