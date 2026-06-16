Nettoyeurs haute pression HDS 10/21-4 St EU-I
Un plus en matière de pression : le nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude HDS 10/21-4 St muni d'un brûleur à fuel est conçu pour les utilisations continues en conditions difficiles et nettoie avec jusqu'à 210 bar de pression.
Le HDS 10/21-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude muni d'un brûleur à fuel qui apporte un plus en matière de haute pression : jusqu'à 210 bar de pression viennent à bout des salissures les plus tenaces. Le moteur électrique lent à 4 pôles mobilise une puissance importante pour les utilisations continues exigeantes. La pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton fournit jusqu'à 1 000 litres d'eau par heure. Le réservoir de stockage d'eau intègre une protection contre l'entartrage et un filtre à eau pour la protection de la pompe. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité de l'exploitation élevée est garantie par la surveillance électronique du brûleur à fuel et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les tâches d'entretien et de maintenance s'avèrent tout aussi conviviales. Une multitude d'accessoires disponibles permet l'ajustement du HDS 10/21-4 St à diverses tâches de nettoyage. L'appareil peut être complété par un manomètre et un compteur d'heures, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin hautes performances
- Robuste pompe à piston avec tête en laiton cylindre et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie.
- Particulièrement robuste et très durable.
- Durée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles
Moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau (version fioul)
- Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.
- Moteur électrique 4 pôles tournant lentement pour garantir une durée de travail plus longue.
- Pour des performances élevées et de faibles frais de maintenance.
Technologie de brûleur efficace
- Un brûleur hautement performant avec serpentin de chauffe vertical et allumage permanent.
- Avec la technologie Kärcher éprouvée et efficace du brûleur pour une faible consommation de carburant.
- Brûleur à rendement élevé (> 91 %), à faible consommation de carburant et à très faibles émissions de gaz d'échappement.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- La surveillance de la température des flammes et des gaz d'échappement, la protection contre le manque d'eau/les surpressions, la protection contre l'entartrage et la surveillance du bon fonctionnement garantissent une utilisation sécurisée et durable.
Équipement haut de gamme
- Un réservoir de stockage d'eau intégré avec protection contre l'entartrage et indicateur de réservoir vide protège le serpentin et le système complet des dépôts de calcaire.
- Le boîtier et le cadre sont en acier revêtu par poudre et donc de conception robuste.
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
Utilisation facile et confortable
- Un bouton de commande unique, pour toutes les fonctions. L'utilisation des programmes ne requière pas de formation spécifique, il est facile à apprendre et à utiliser.
- L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
Large filtre fin à eau transparent
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Accès confortable, nettoyage facile
Système de dosage et d'aspiration de produits de nettoyage pour des résultats de nettoyage encore meilleurs
- Le réglage du dosage permet de doser les détergents avec précision selon le degré d'encrassement.
- Pour un dosage précis et continu du détergent
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Accès aisé à tous les composants concernés par l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
- L'affichage de codes d'erreur, de l'état de fonctionnement et de l'intervalle maintenance de la pompe ainsi que la surveillance du bon fonctionnement du brûleur et de la machine entière facilitent l'entretien.
Très flexible
- En option, l'appareil peut être commandé à l'aide d'une télécommande.
- Pour chaque objectif et chaque tâche de nettoyage, Kärcher propose les accessoires adaptés issus de sa vaste gamme destinée aux nettoyeurs haute pression.
- Un compteur d'heures et un manomètre ainsi qu'une décompression automatique pour la protection des accessoires et des tuyauteries sont disponibles en option.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 1000
|Pression de service (bar)
|210
|Pression max. (bar)
|235
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Température d'admission (°C)
|max. 30
|Puissance de raccordement (kW)
|8
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|6,5
|Énergie thermique (kW)
|77
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Protection (A)
|25
|Poids (avec accessoire) (kg)
|160
|Poids emballage inclus (kg)
|170
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inclus dans la livraison
- Contrôle de flamme
- Préparé pour Servo Control
- Préparé pour télécommande
- Powerbuse
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
Équipement
- Jauge d'huile
- Voyant de niveau d'huile
- Préparé pour l'aspiration du détergent
- Dosage du RM1
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Moteur refroidi à l'eau
- Cadre et cache: Acier, revêtu par poudre
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des machines et des véhicules
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Agriculture
- Dans les ateliers de production et autres ateliers nécessitant de l'eau chaude
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Utilisation polyvalente en milieu industriel, par ex. pour le nettoyage des équipements de production
- Entrepreneurs en entretien d’immeubles
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HDS 10/21-4 St EU-I
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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