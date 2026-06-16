De HDS 10/21-4 St is een stationaire warmwater hogedrukreiniger met oliebrander die extra hoge druk levert: tot 210 bar druk maakt korte metten met zelfs hardnekkig vuil. De 4-polige elektromotor met laag toerental genereert een hoog vermogen voor veeleisend continu gebruik. De robuuste krukaspomp met messing cilinderkop levert tot 1000 liter water per uur. De wateropslagtank heeft geïntegreerde kalkbescherming en een waterfilter om de pomp te beschermen. Het reinigingsmiddel wordt opgenomen en nauwkeurig gedoseerd door een ventiel. Een leeg-indicator geeft aan wanneer het reinigingsmiddel bijna op is. Elektronische bewaking van de oliebrander en de algemene technologie zorgt voor een hoge bedrijfszekerheid. Een intuïtieve draaischakelaar of optionele afstandsbediening maken de bediening eenvoudig, en ook service- en onderhoudstaken zijn gebruiksvriendelijk ontworpen. Met een breed scala aan beschikbare accessoires kan de HDS 10/21-4 St worden aangepast aan een grote verscheidenheid aan reinigingstaken. De machine kan worden aangevuld met een manometer en urenteller, een tweede doseereenheid voor reinigingsmiddel en een drukbeveiligingssysteem.