Hogedrukreiniger HDS 10/21 -4 St EU-I
Blinkt uit onder druk: de HDS 10/21-4 St stationaire warmwater hogedrukreiniger met oliebrander is ontworpen voor continu gebruik in zware toepassingen en reinigt met een druk tot 210 bar.
De HDS 10/21-4 St is een stationaire warmwater hogedrukreiniger met oliebrander die extra hoge druk levert: tot 210 bar druk maakt korte metten met zelfs hardnekkig vuil. De 4-polige elektromotor met laag toerental genereert een hoog vermogen voor veeleisend continu gebruik. De robuuste krukaspomp met messing cilinderkop levert tot 1000 liter water per uur. De wateropslagtank heeft geïntegreerde kalkbescherming en een waterfilter om de pomp te beschermen. Het reinigingsmiddel wordt opgenomen en nauwkeurig gedoseerd door een ventiel. Een leeg-indicator geeft aan wanneer het reinigingsmiddel bijna op is. Elektronische bewaking van de oliebrander en de algemene technologie zorgt voor een hoge bedrijfszekerheid. Een intuïtieve draaischakelaar of optionele afstandsbediening maken de bediening eenvoudig, en ook service- en onderhoudstaken zijn gebruiksvriendelijk ontworpen. Met een breed scala aan beschikbare accessoires kan de HDS 10/21-4 St worden aangepast aan een grote verscheidenheid aan reinigingstaken. De machine kan worden aangevuld met een manometer en urenteller, een tweede doseereenheid voor reinigingsmiddel en een drukbeveiligingssysteem.
Kenmerken en voordelen
Heavy-duty-krukaspomp
- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur
- Bijzonder robuust en extreem duurzaam.
- Langere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
Watergekoelde 4-polige elektromotor
- Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid.
- De 4-polige, traaglopende elektrische motor garandeert lange werktijden.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
Efficiënte brandertechniek
- Hoogwaardige brander met opstaande verwarmingsspiraal en stabiele tijdontsteking.
- Met beproefde en efficiënte Kärcher brandertechnologie voor een laag brandstofverbruik.
- Brander met hoge effectiviteit (> 91%), laag brandstofverbruik en zeer lage uitlaatemissies.
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Vlam- en emissietemperatuurbewaking, bescherming tegen watertekort/overdruk, kalkbescherming met leeg-indicator en storingsbewaking zorgen voor een veilige werking met een lange levensduur.
Hoogwaardige uitrusting
- Geïntegreerd waterreservoir met kalkbescherming en leegindicator beschermt de verwarmingsspiraal en het gehele systeem tegen kalkaanslag.
- De behuizing en het frame zijn gemaakt van gepoedercoat staal voor duurzaamheid.
- Het reinigingsmiddelinlaatsysteem met doseerventiel en leegindicator is slechts een onderdeel van de standaard meegeleverde hoogwaardige uitrusting.
Eenvoudige en gemakkelijke bediening
- Eén draaischakelaar voor alle functies. Voor een eenvoudige en snelle bediening zonder lange inwerktijd.
- Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen tijdrovende inductie nodig.
Groot, transparant waterfijnfilter
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
- Bescherming van alle hogedruk-onderdelen
- Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.
Reinigingsmiddel zuig- en doseersysteem voor nog betere reinigingsresultaten
- Met de functie voor het instellen van de dosering kunt u de hoeveelheid wasmiddel nauwkeurig doseren, afhankelijk van de mate van vervuiling.
- Voor een exacte en traploze reinigingsmiddelendosering.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudige toegang tot alle service- en onderhoudscomponenten.
- Eenvoudig service-netwerk met goed opgeleide service-technici
- Weergave van foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsintervallen van de pomp en bewaking van een foute werking van de brander en de gehele machine vergemakkelijkt het onderhoud.
Grote flexibiliteit
- De machine kan ook met een afstandsbediening worden bediend.
- In het uitgebreide assortiment accessoires voor hogedrukreinigers heeft Kärcher voor elke reinigingstaak en elk doel het juiste accessoire.
- Een urenteller en drukmeter, evenals automatische drukontlasting om accessoires en leidingen te beschermen, zijn als optie verkrijgbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Werkdruk (bar)
|210
|Max. druk (bar)
|235
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 30
|Vermogen (kW)
|8
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|6,5
|Warmte-energie (kW)
|77
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Bescherming (A)
|25
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|160
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|170
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inbegrepen bij levering
- Vlambewaking
- Voorbereid voor Servo Control
- Voorbereid voor afstandsbediening
- Powersproeier
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Uitvoering
- Oliekijkglas
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat
- RM1 dosering
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Watergekoelde motor
- Frame en afdekking: Staal, gepoedercoat
Toepassingen
- Voor het reinigen van machines en voertuigen
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie
- Geschikt voor diverse toepassingen in de transport- en logistieke sector.
- Landbouw
- In productiehallen en werkplaatsen waar warm water nodig is
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.
- Veelzijdige toepassingen in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Openbare diensten
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en servicestations.
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 10/21 -4 St EU-I
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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