Le HDS 13/20-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude muni d'un brûleur à fuel. Son moteur électrique lent à 4 pôles mobilise une puissance importante pour des utilisations continues sans concessions en conditions difficiles. La pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton permet un nettoyage avec jusqu'à 1 300 litres d'eau par heure et 200 bar de pression. Un grand filtre à eau protège la pompe des particules de saleté. Le réservoir de stockage d'eau intégré est équipé d'une protection contre l'entartrage. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité de l'exploitation élevée est garantie par la surveillance électronique du brûleur à fuel et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les tâches d'entretien et de maintenance s'avèrent tout aussi conviviales. Une multitude d'accessoires disponibles permet l'ajustement du HDS 13/20-4 St à diverses tâches de nettoyage. L'appareil peut être complété par un manomètre et un compteur d'heures, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.