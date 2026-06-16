Hogedrukreiniger HDS 13/20 -4 St EU-I
Ontworpen voor continu gebruik zonder compromissen: de HDS 13/20-4 St stationaire warmwaterhogedrukreiniger met oliebrander reinigt door tot 1300 liter water per uur te leveren bij 200 bar druk.
De HDS 13/20-4 St is een stationaire warmwater hogedrukreiniger met oliebrander. Zijn 4-polige elektromotor met laag toerental produceert een hoog vermogen voor compromisloos continu gebruik in zware omstandigheden. De robuuste krukaspomp met messing cilinderkop maakt reiniging mogelijk met tot 1300 liter water per uur bij een druk van 200 bar. Een grote waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes. Het geïntegreerde waterreservoir is voorzien van kalkbescherming. Het reinigingsmiddel wordt opgenomen en nauwkeurig gedoseerd door een ventiel. Een leeg-indicator geeft aan wanneer het reinigingsmiddel bijna op is. Elektronische bewaking van de oliebrander en de algemene technologie zorgt voor een hoge bedrijfszekerheid. Een intuïtieve draaischakelaar of optionele afstandsbediening maken de bediening eenvoudig, en ook service- en onderhoudstaken zijn gebruiksvriendelijk ontworpen. Met een breed scala aan beschikbare accessoires kan de HDS 13/20-4 St worden aangepast aan een grote verscheidenheid aan reinigingstaken. De machine kan worden aangevuld met een manometer en urenteller, een tweede doseereenheid voor reinigingsmiddel en een drukbeveiligingssysteem.
Kenmerken en voordelen
Heavy-duty-krukaspompRobuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. Langere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
4-polige laagtoerige elektromotorWatergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid. De 4-polige, traaglopende elektrische motor garandeert lange werktijden. Hoge prestaties en hoog rendement.
Betrouwbare Kärcher-branders met maximale efficiëntieHoogrendement oliebrander met rechtopstaande verwarmingsspiraal en detonatievrije continue ontsteking. Met beproefde en efficiënte Kärcher brandertechnologie voor een laag brandstofverbruik. Brander met hoge effectiviteit (> 91%), laag brandstofverbruik en zeer lage uitlaatemissies.
Hoogwaardige uitrusting
- Geïntegreerd waterreservoir met kalkbescherming en leegindicator beschermt de verwarmingsspiraal en het gehele systeem tegen kalkaanslag.
- De behuizing en het frame zijn gemaakt van gepoedercoat staal voor duurzaamheid.
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Bij watertekort en oververhitting schakelt de brander automatisch uit.
Eenvoudige en begrijpelijke bediening
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd.
- Logische symbolen zorgen ervoor dat de gebruiker snel begrijpt hoe het apparaat werkt en vereenvoudigen de bediening aanzienlijk.
Groot, transparant waterfijnfilter
- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Bescherming van alle hogedruk-onderdelen
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap verwijderd en gereinigd worden.
Grote flexibiliteit
- De machine kan ook met een afstandsbediening worden bediend.
- In het uitgebreide assortiment accessoires voor hogedrukreinigers heeft Kärcher voor elke reinigingstaak en elk doel het juiste accessoire.
Reinigingsmiddel zuig- en doseersysteem voor nog betere reinigingsresultaten
- Voor een gemakkelijke en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen.
- Reinigingsmiddel kan toegevoegd worden met de doseerknop.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudige toegang tot alle service- en onderhoudscomponenten.
- Eenvoudig service-netwerk met goed opgeleide service-technici
- Weergave van foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsintervallen van de pomp en bewaking van een foute werking van de brander en de gehele machine vergemakkelijkt het onderhoud.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|min. 700 - max. 1300
|Werkdruk (bar)
|200
|Max. druk (bar)
|235
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 30
|Vermogen (kW)
|9,5
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|9,1
|Warmte-energie (kW)
|108
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Bescherming (A)
|25
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|160
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|170
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inbegrepen bij levering
- Vlambewaking
- Voorbereid voor Servo Control
- Voorbereid voor afstandsbediening
- Powersproeier
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Uitvoering
- Oliekijkglas
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat
- RM1 dosering
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Watergekoelde motor
- Frame en afdekking: Staal, gepoedercoat
Toepassingen
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Veelzijdige toepassingen in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.
- Intensieve hogedrukreiniging voor extreem vuil in de landbouw en de bouwsector.
- Voor het reinigen van machines en voertuigen
- Ideaal voor toepassingen in de voedings- en chemische industrie
- Landbouw
- Openbare diensten
- Ideaal voor autowerkplaatsen, autoverhuurbedrijven, autowasstraten, bouwbedrijven, vakmensen, kleine bouwbedrijven, kleine garages, boerderijen, enz.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 13/20 -4 St EU-I
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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