De HDS 13/20-4 St is een stationaire warmwater hogedrukreiniger met oliebrander. Zijn 4-polige elektromotor met laag toerental produceert een hoog vermogen voor compromisloos continu gebruik in zware omstandigheden. De robuuste krukaspomp met messing cilinderkop maakt reiniging mogelijk met tot 1300 liter water per uur bij een druk van 200 bar. Een grote waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes. Het geïntegreerde waterreservoir is voorzien van kalkbescherming. Het reinigingsmiddel wordt opgenomen en nauwkeurig gedoseerd door een ventiel. Een leeg-indicator geeft aan wanneer het reinigingsmiddel bijna op is. Elektronische bewaking van de oliebrander en de algemene technologie zorgt voor een hoge bedrijfszekerheid. Een intuïtieve draaischakelaar of optionele afstandsbediening maken de bediening eenvoudig, en ook service- en onderhoudstaken zijn gebruiksvriendelijk ontworpen. Met een breed scala aan beschikbare accessoires kan de HDS 13/20-4 St worden aangepast aan een grote verscheidenheid aan reinigingstaken. De machine kan worden aangevuld met een manometer en urenteller, een tweede doseereenheid voor reinigingsmiddel en een drukbeveiligingssysteem.