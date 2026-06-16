Le HDS 8/18-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude à équipement haut de gamme, muni d'un brûleur à fuel et conçu pour une utilisation continue en conditions difficiles. Le moteur électrique lent à 4 pôles mobilise une puissance importante. La pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton mobilise une pression élevée et fournit de grandes quantités d'eau chaude. Un grand filtre à eau protège la pompe des particules de saleté. Le réservoir de stockage d'eau intégré est équipé d'une protection contre l'entartrage. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité de l'exploitation élevée est garantie par la surveillance électronique du brûleur à fuel et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les tâches d'entretien et de maintenance s'avèrent tout aussi conviviales. Une multitude d'accessoires disponibles permet l'ajustement du HDS 8/18-4 St à diverses tâches de nettoyage. L'appareil peut être complété par un manomètre et un compteur d'heures, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.