De HDS 8/18-4 St is een stationaire warmwater hogedrukreiniger met oliebrander en hoogwaardige uitrusting, ontworpen voor continu gebruik in zware toepassingen. De 4-polige elektromotor met laag toerental genereert een hoog vermogen. De robuuste krukaspomp met messing cilinderkop genereert hoge druk en levert grote hoeveelheden warm water. Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes. Het geïntegreerde waterreservoir is voorzien van kalkbescherming. Het reinigingsmiddel wordt opgenomen en nauwkeurig gedoseerd door een ventiel. Een indicator geeft aan wanneer het reinigingsmiddel bijna op is. Elektronische bewaking van de oliebrander en de algemene technologie zorgt voor een hoge bedrijfszekerheid. Een intuïtieve draaischakelaar of optionele afstandsbediening maken de bediening eenvoudig, en ook service- en onderhoudstaken zijn gebruiksvriendelijk ontworpen. Met een breed scala aan beschikbare accessoires kan de HDS 8/18-4 St worden aangepast aan een grote verscheidenheid aan reinigingstaken. De machine kan worden aangevuld met een manometer en urenteller, een tweede doseereenheid voor reinigingsmiddel en een drukbeveiligingssysteem.