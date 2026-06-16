Hogedrukreiniger HDS 8/18 -4 St EU-I
Zwaar continu gebruik, duurzaam ontwerp: de HDS 8/18-4 St stationaire warmwater hogedrukreiniger met oliebrander voert veeleisende reinigingstaken betrouwbaar uit.
De HDS 8/18-4 St is een stationaire warmwater hogedrukreiniger met oliebrander en hoogwaardige uitrusting, ontworpen voor continu gebruik in zware toepassingen. De 4-polige elektromotor met laag toerental genereert een hoog vermogen. De robuuste krukaspomp met messing cilinderkop genereert hoge druk en levert grote hoeveelheden warm water. Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes. Het geïntegreerde waterreservoir is voorzien van kalkbescherming. Het reinigingsmiddel wordt opgenomen en nauwkeurig gedoseerd door een ventiel. Een indicator geeft aan wanneer het reinigingsmiddel bijna op is. Elektronische bewaking van de oliebrander en de algemene technologie zorgt voor een hoge bedrijfszekerheid. Een intuïtieve draaischakelaar of optionele afstandsbediening maken de bediening eenvoudig, en ook service- en onderhoudstaken zijn gebruiksvriendelijk ontworpen. Met een breed scala aan beschikbare accessoires kan de HDS 8/18-4 St worden aangepast aan een grote verscheidenheid aan reinigingstaken. De machine kan worden aangevuld met een manometer en urenteller, een tweede doseereenheid voor reinigingsmiddel en een drukbeveiligingssysteem.
Kenmerken en voordelen
Robuuste krukaspomp met cilinderkop van messing
- Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
- Bijzonder robuust en extreem duurzaam.
- Langere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
Hoogwaardige uitrusting
- Het geïntegreerde waterreservoir met kalkbescherming en leegindicator beschermt de verwarmingsspiraal en het gehele systeem tegen kalkafzettingen.
- De behuizing en het frame zijn gemaakt van gepoedercoat staal voor duurzaamheid.
- Standaard is een reinigingsmiddelinlaat met doseerventiel en leegindicator inbegrepen in de leveringsomvang, met de mogelijkheid om een tweede toe te voegen.
Watergekoelde 4-polige elektromotor
- De 4-polige, traaglopende elektrische motor garandeert lange werktijden.
- Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid.
- Zeer lage motortrillingen.
Betrouwbare Kärcher-branders met maximale efficiëntie
- Hoogrendement oliebrander met rechtopstaande verwarmingsspiraal en detonatievrije continue ontsteking.
- Rechtopstaande constructie voorkomt condensatie en corrosie.
- Zeer efficiënte, beproefde brandertechnologie "Made in Germany".
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid
- Automatische uitschakeling bij lekkages of fase-uitval.
- Automatische uitschakeling bij laagspanningsbereik of overspanning.
- Vlam- en emissietemperatuurbewaking, bescherming tegen watertekort/overdruk, kalkbescherming met leeg-indicator en storingsbewaking zorgen voor een veilige werking met een lange levensduur.
Ongecompliceerde, eenvoudige bediening
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Eenvoudig concept met zelfverklarende symbolen en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd.
Reinigingsmiddel zuig- en doseersysteem voor nog betere reinigingsresultaten
- Voor een exacte en traploze reinigingsmiddelendosering.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudige toegang tot alle service- en onderhoudscomponenten.
- Eenvoudig service-netwerk met goed opgeleide service-technici
- Weergave van foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsintervallen van de pomp en bewaking van een foute werking van de brander en de gehele machine vergemakkelijkt het onderhoud.
Groot, transparant waterfijnfilter
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap verwijderd en gereinigd worden.
- Leidt tot een langere levensduur van componenten en machine.
Grote flexibiliteit
- De machine kan ook met een afstandsbediening worden bediend.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 800
|Werkdruk (bar)
|180
|Max. druk (bar)
|215
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 30
|Vermogen (kW)
|5,5
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|5,1
|Warmte-energie (kW)
|61
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Bescherming (A)
|16
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|160
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|170
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inbegrepen bij levering
- Vlambewaking
- Voorbereid voor Servo Control
- Voorbereid voor afstandsbediening
- Powersproeier
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Uitvoering
- Oliekijkglas
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat
- RM1 dosering
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Watergekoelde motor
- Frame en afdekking: Staal, gepoedercoat
Toepassingen
- Voor het reinigen van machines en voertuigen
- Geschikt voor diverse toepassingen in de transport- en logistieke sector.
- Ideaal voor toepassingen in de voedings- en chemische industrie
- Voor toepassingen in productie-, logistieke en zware industriehallen en magazijnen
- Reinigen van stallen in de landbouw
- In productiehallen en werkplaatsen waar warm water nodig is
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en servicestations.
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Openbare diensten
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 8/18 -4 St EU-I
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.