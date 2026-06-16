Pour une utilisation continue en conditions de travail difficiles : notre nettoyeur haute pression stationnaire pour une température d'arrivée d'eau maximale de 60 °C offre une puissance exceptionnelle avec 1700 l/h et 150 bar. La pompe haute pression est protégée contre les impuretés par un grand filtre à eau. Le cadre et le boîtier de la machine HP sont fabriqués à partir d'acier revêtu par poudre et garantissent une longue durée de vie en association avec le moteur électrique lent à 4 pôles avec refroidissement à l'eau. En outre, elle dispose d'un réservoir de stockage d'eau intégré avec sécurité manque d'eau ainsi que d'une aspiration du détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide. Le grand bouton rotatif permet une utilisation facile tandis que l'installation et la maintenance s'avèrent extrêmement conviviales. Grâce à la surveillance électronique de la machine et à l'affichage des erreurs, une excellente sécurité de l'exploitation est garantie. La fourniture s'effectue sans accessoires ; ces derniers peuvent cependant être sélectionnés pour chaque point de prélèvement. Accessoires disponibles en option : manomètre et compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et un vaste choix de télécommandes.