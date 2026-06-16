Nettoyeurs haute pression D 17/15-4 St
Nettoyeur haute pression stationnaire avec capot et cadre en acier revêtu par poudre. S'illustre par un débit important (1 700 l/h), un équipement haut de gamme et une sécurité élevée de l'exploitation.
Pour une utilisation continue en conditions de travail difficiles : notre nettoyeur haute pression stationnaire pour une température d'arrivée d'eau maximale de 60 °C offre une puissance exceptionnelle avec 1700 l/h et 150 bar. La pompe haute pression est protégée contre les impuretés par un grand filtre à eau. Le cadre et le boîtier de la machine HP sont fabriqués à partir d'acier revêtu par poudre et garantissent une longue durée de vie en association avec le moteur électrique lent à 4 pôles avec refroidissement à l'eau. En outre, elle dispose d'un réservoir de stockage d'eau intégré avec sécurité manque d'eau ainsi que d'une aspiration du détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide. Le grand bouton rotatif permet une utilisation facile tandis que l'installation et la maintenance s'avèrent extrêmement conviviales. Grâce à la surveillance électronique de la machine et à l'affichage des erreurs, une excellente sécurité de l'exploitation est garantie. La fourniture s'effectue sans accessoires ; ces derniers peuvent cependant être sélectionnés pour chaque point de prélèvement. Accessoires disponibles en option : manomètre et compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et un vaste choix de télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesCadre robuste et capot en acier revêtu par poudre. Moteur électrique 4 pôles tournant lentement pour garantir une durée de travail plus longue. Robuste pompe à piston avec tête en laiton cylindre et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie.
Équipement haut de gammeRéservoir de stockage avec soupape à flotteur et sécurité manque d'eau. Préparé pour le raccordement de télécommandes.
Modèle robuste pour les interventions difficilesConvient à l’utilisation quotidienne. Travail en conditions difficiles. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Coupure en cas de manque d'eau, LED : disponibilité, service, erreur.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
Utilisation facile
- Un seul sélecteur pour toutes les fonctionnalités garantit un maniement simple sans besoin de longues phases de familiarisation avec la machine.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
- L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps.
Grand filtre à eau intégré
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Très facile à nettoyer.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Affichage : codes d'erreur, état de fonctionnement, intervalles de maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Une décompression automatique est disponible en option.
- En option : deuxième aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
- Un manomètre et un compteur d'heures de service sont disponibles en option.
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.
Servo Control
- La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés au niveau du pistolet.
- Polyvalent et utilisation flexible
- Vaste domaine d'utilisation et excellents résultats de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|900 - 1700
|Pression de service (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Pression max. (bar/MPa)
|210 / 21
|Température d'admission (°C)
|60
|Puissance de raccordement (kW)
|9
|Protection (A)
|16
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|2
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoire) (kg)
|84
|Poids emballage inclus (kg)
|93,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo Control
- Powerbuse
- Cadre et cache: Acier, revêtu par poudre
- Préparé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Préparé pour télécommande
- Dosage du RM1
- Voyant de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi à l'eau
Domaines d'utilisation
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Nettoyage de véhicules et de machines dans les secteurs automobile, industriel et agricole
- Utilisation polyvalente en milieu industriel, par ex. pour le nettoyage des équipements de production
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les secteurs municipaux
- Nettoyage à haute pression de véhicules
- Agriculture
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
Accessoires
Détergents
Piéces détachées D 17/15-4 St
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.