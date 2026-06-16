Voor continu gebruik in zware werkomstandigheden - onze stationaire hogedrukreiniger voor een temperatuur tot 60 °C in de watertoevoer biedt eersteklas prestaties met een debiet van 1.700 l/u en een druk van 150 bar. De hogedrukpomp wordt beschermd tegen verontreinigingen door een groot waterfilter. Het frame en de behuizing van de hogedrukreiniger zijn gemaakt van gepoedercoat staal en zorgen samen met de 4-polige elektromotor met laag toerental en waterkoeling voor een lange levensduur. Hij heeft ook een geïntegreerde wateropslagtank met droogloopbeveiliging en een reinigingsmiddelingang met doseerventiel en leeg-indicator. De grote draaischakelaar is eenvoudig te bedienen en ook installatie en onderhoud zijn uiterst gebruiksvriendelijk ontworpen. De elektronische bewaking van de machine en de foutindicator zorgen voor een uitstekende bedrijfszekerheid. Hij wordt geleverd zonder accessoires, maar deze zijn optioneel verkrijgbaar: manometer en tijdteller, ingang voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en een breed scala aan afstandsbedieningen.