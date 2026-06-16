Hogedrukreiniger HD 17/15-4 ST
Deze stationaire hogedrukreiniger met kap en frame van gepoedercoat staal maakt indruk met een hoog debiet (1.700 l/u), hoogwaardige uitrusting en een hoge bedrijfszekerheid.
Voor continu gebruik in zware werkomstandigheden - onze stationaire hogedrukreiniger voor een temperatuur tot 60 °C in de watertoevoer biedt eersteklas prestaties met een debiet van 1.700 l/u en een druk van 150 bar. De hogedrukpomp wordt beschermd tegen verontreinigingen door een groot waterfilter. Het frame en de behuizing van de hogedrukreiniger zijn gemaakt van gepoedercoat staal en zorgen samen met de 4-polige elektromotor met laag toerental en waterkoeling voor een lange levensduur. Hij heeft ook een geïntegreerde wateropslagtank met droogloopbeveiliging en een reinigingsmiddelingang met doseerventiel en leeg-indicator. De grote draaischakelaar is eenvoudig te bedienen en ook installatie en onderhoud zijn uiterst gebruiksvriendelijk ontworpen. De elektronische bewaking van de machine en de foutindicator zorgen voor een uitstekende bedrijfszekerheid. Hij wordt geleverd zonder accessoires, maar deze zijn optioneel verkrijgbaar: manometer en tijdteller, ingang voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukverlaging en een breed scala aan afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Lange levensduur en robuustRobuust frame en deksel van gepoedercoat staal. De 4-polige, traaglopende elektrische motor garandeert lange werktijden. Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur
Hoogwaardige uitrustingOpslagtank met vlotterklep en droogloopbeveiliging. Klaar voor aansluiting van afstandsbedieningen.
Robuuste uitvoering voor zware omstandighedenGeschikt voor dagelijks gebruik. Kan onder zware omstandigheden worden ingezet. Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid
- Uitschakelen bij watertekort, LED's: stand-by, service, fout.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
Eenvoudige bediening
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen tijdrovende inductie nodig.
- Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd.
Groot geïntegreerd waterfilter
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
- Bescherming van alle hogedruk-onderdelen
- Zeer eenvoudig schoon te maken.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Indicator: foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsintervallen.
- Eenvoudig service-netwerk met goed opgeleide service-technici
Omvangrijk programma toebehoren en aanbouwsets
- Automatische drukontlasting is optioneel verkrijgbaar.
- Optioneel: tweede inlaat met klep en leegindicator.
- Manometer en verstreken tijdteller zijn optioneel verkrijgbaar.
Altijd snel klaar voor gebruik
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt ingedrukt, start de pomp met de aanvoer. Hierdoor kan u bij elke aftaplocatie comfortabel werken.
- De machine is altijd startklaar voor maximale productiviteit en flexibiliteit.
Servo Control
- De druk en de hoeveelheid water kunnen direct op het pistool worden geregeld.
- Veelzijdige en flexibele toepassingen.
- Veelzijdige toepassingen en uitstekende reinigingsresultaten.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 1700
|Werkdruk (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Max. druk (bar/MPa)
|210 / 21
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Vermogen (kW)
|9
|Bescherming (A)
|16
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Aantal gebruikers
|2
|Draagbaarheid
|Stationair
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|84
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|93,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inbegrepen bij levering
- Servo Control
- Powersproeier
- Frame en afdekking: Staal, gepoedercoat
- Voorbereid voor Servo Control
- Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Voorbereid voor afstandsbediening
- RM1 dosering
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Oliekijkglas
- Watergekoelde motor
Toepassingen
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Reiniging van voertuigen en machines in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Veelzijdige toepassingen in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Hogedrukreiniging van voertuigen
- Landbouw
- Ideaal voor autowerkplaatsen, autoverhuurbedrijven, autowasstraten, bouwbedrijven, vakmensen, kleine bouwbedrijven, kleine garages, boerderijen, enz.
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en servicestations.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 17/15-4 ST
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.