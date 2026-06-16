Ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide s'illustre par son utilisation conviviale, un débit de 1 000 l/h et une pression de 190 bar ; une température d'admission maximale de 85 °C est possible. La pompe est protégée par un grand filtre à eau. Pas seulement l'installation, mais aussi l'utilisation et la maintenance s'avèrent faciles et conviviales. La surveillance électronique et l'indication d'erreurs garantissent une sécurité élevée de l'exploitation. Le moteur électrique lent à 4 pôles permet une longue durée de vie et la pompe à vilebrequin avec sa culasse en laiton haut de gamme ainsi que le boîtier et le cadre en acier inoxydable confèrent à l'appareil une longévité exceptionnelle. Le nettoyeur haute pression comprend un réservoir de stockage d'eau avec sécurité manque d'eau et protection contre l'entartrage ; lorsque la protection contre l'entartrage est vide, cela est indiqué. En outre, du détergent peut être aspiré et dosé par le biais d'une vanne ; là aussi, un indicateur de réservoir vide est prévu. La fourniture s'effectue sans accessoires ; ces derniers peuvent être sélectionnés pour chaque point de prélèvement : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et différentes télécommandes.