Nettoyeurs haute pression HD 10/19-4 St H
Nettoyeur haute pression stationnaire facile d'utilisation avec un débit élevé de 1 000 l/h. Robuste et doté d'un équipement haut de gamme : idéal pour l'agriculture ou l'industrie agroalimentaire.
Ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide s'illustre par son utilisation conviviale, un débit de 1 000 l/h et une pression de 190 bar ; une température d'admission maximale de 85 °C est possible. La pompe est protégée par un grand filtre à eau. Pas seulement l'installation, mais aussi l'utilisation et la maintenance s'avèrent faciles et conviviales. La surveillance électronique et l'indication d'erreurs garantissent une sécurité élevée de l'exploitation. Le moteur électrique lent à 4 pôles permet une longue durée de vie et la pompe à vilebrequin avec sa culasse en laiton haut de gamme ainsi que le boîtier et le cadre en acier inoxydable confèrent à l'appareil une longévité exceptionnelle. Le nettoyeur haute pression comprend un réservoir de stockage d'eau avec sécurité manque d'eau et protection contre l'entartrage ; lorsque la protection contre l'entartrage est vide, cela est indiqué. En outre, du détergent peut être aspiré et dosé par le biais d'une vanne ; là aussi, un indicateur de réservoir vide est prévu. La fourniture s'effectue sans accessoires ; ces derniers peuvent être sélectionnés pour chaque point de prélèvement : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et différentes télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeRéservoir de stockage avec vanne, protection contre l'entartrage et sécurité manque d'eau. Cadre très robuste et capot en acier inoxydable. Préparé pour le raccordement de télécommandes.
Durables et robustesCadre très robuste et capot en acier inoxydable. Moteur électrique 4 pôles tournant lentement pour garantir une durée de travail plus longue. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnementCoupure en cas de manque d'eau, LED : disponibilité, service, erreur. Coupure en cas de surtension ou de sous-tension. Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
Facile à utiliser
- Un seul sélecteur pour toutes les fonctionnalités garantit un maniement simple sans besoin de longues phases de familiarisation avec la machine.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
- Des LED indiquent l'état des principales fonctions
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Un manomètre et un compteur d'heures de service sont disponibles en option.
- Une décompression automatique est disponible en option.
Aspiration du détergent avec vanne et indicateur de réservoir vide
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
- En option : deuxième aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
- Dosage du détergent côté aspiration.
Modèle robuste pour les interventions difficiles
- Pour une utilisation quotidienne.
- Durée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles
- L'utilisation d'eau chaude augmente considérablement l'efficacité de nettoyage.
Grand filtre à eau intégré
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Accès confortable, nettoyage facile
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
Installation et maintenance faciles
- Les composants sont accessibles facilement et rapidement en cas de réparation.
- Installation rapide et économique sur place.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- Installation fixe sans risques : pas de propagation de la saleté ni de flexibles en vrac
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 1000
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Pression max. (bar/MPa)
|250 / 25
|Température d'admission (°C)
|85
|Puissance de raccordement (kW)
|7
|Protection (A)
|16
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoire) (kg)
|89
|Poids emballage inclus (kg)
|98,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo Control
- Powerbuse
- Cadre et cache: Acier inoxydable
- Préparé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Pompe de gavage
- Protection contre l'entartrage
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Préparé pour télécommande
- Dosage du RM1
- Voyant de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi par air
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaire, cosmétique et chimique
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Nettoyage de véhicules et de machines dans les secteurs automobile, industriel et agricole
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Agriculture
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les secteurs municipaux
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
- Industrie
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 10/19-4 St H
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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